Президент Туркменистана едет в Россию за продовольствием, - Сердар Айтаков

21:14 08.06.2022

Сердар Бердымухамедов совершит первый официальный визит в Москву



Об авторе: Сердар Айтаков – эксперт по Центральной Азии.

7.06.2022



Сердар Бердымухамедов перед поездкой в РФ совершил так называемое малое паломничество к святыням ислама.

Предстоящий в пятницу визит в Москву нового президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова является его первым официальным визитом за рубеж. Неделей ранее он побывал в Саудовской Аравии, где совершил паломничество к святыням Мекки и Медины. При всей значимости этого визита для главы государства с преимущественно мусульманским населением все же это был ритуальный визит, продиктованный, как писала туркменская пресса, следованием канонам веры.



Визит в Россию имеет строго прагматичный характер, хотя в чрезвычайно сложной политической ситуации его можно было бы оценить в качестве "присяги на верность", но это не так. Туркменистан, обладая статусом постоянного нейтралитета, всегда держался в стороне не только от каких-то действий, но даже от любых радикальных оценок международной обстановки. Поэтому симпатии к одной из сторон глобального противостояния к визиту Бердымухамедова в Москву не имеют никакого отношения, визит не означает конкретного выбора политической ориентации. К примеру, можно вспомнить, что первый визит в статусе президента Грузии Михаил Саакашвили также совершил в Россию. Но, несомненно, решение приехать с первым официальным визитом именно в Москву потребовало от Сердара Бердымухамедова и его окружения существенной политической воли.



По большому счету есть всего два, но крайне существенных фактора, которые подвигли туркменские власти поставить визит в Россию на первое место, – ситуация в Афганистане и продовольственная безопасность. С властями Афганистана, как с центральными, так и с местными, в афганском приграничье туркменской стороне удается сохранять, даже развивать диалог и, насколько возможно, гарантировать безопасность границ. Проекты строительства газопровода через афганскую территорию (ТАПИ – Туркменистан–Афганистан–Индия–Пакистан) и высоковольтной линии в Пакистан вызывают интерес у талибских властей (движение "Талибан" запрещено в РФ), а довольно существенная экономическая помощь со стороны Туркменистана населению афганского приграничья пока сдерживает проявление существенной угрозы этого уровня.



Но самым серьезным вызовом для туркменских властей является продовольственная безопасность. Находясь в зоне рискованного земледелия, испытывая проблемы с нехваткой поливной воды в последние несколько лет, Туркменистан не в состоянии обеспечить стабильное снабжение населения продуктами питания. Многочисленные сообщения о нехватке муки и хлеба, очереди за дотируемыми продуктами стали притчей во языцех. А ограничения на вывоз зерна, введенные основными поставщиками в Туркменистан продуктов – Россией и Казахстаном, заставляют туркменские власти искать у них преференций. На днях, констатируя провал политики импортозамещения, президент Бердымухамедов распорядился выделить 150 млн долл. на закупки продовольствия за рубежом. Для Туркменистана это серьезная сумма, и она не будет последней в этих целях. Но для уверенности в стабильности и реальности закупок продовольствия в условиях ограничений его экспорта из России требуется именно политическое решение. Поэтому президент Туркменистана и едет в РФ.



О серьезной проработке повестки визита говорят и предварительные переговоры, которые провел министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов с Сергеем Лавровым, а также с сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.



Следует отметить, что взаимоотношения между странами базируются на серьезной договорной базе, охватывающей многие области. Более того, Туркменистан имеет довольно прочные политические и экономические связи с регионами России, особенно с Татарстаном, глава которого частый гость в Ашхабаде, а крупный контракт Туркменистана с КамАЗом позволил последнему пережить трудные (непростые) времена несколько лет назад. Есть устойчивые связи у Туркменистана со Ставропольским и Алтайским краями, а также с Астраханской областью, делегации которых побывали в республике недавно и озвучили свои предложения о поставках Ашхабаду в том числе и продуктов питания. Но на Востоке принято верифицировать соглашения подобного регионального уровня договором высокого начальства. Вот за этим и едет Сердар Бердымухамедов на встречу с Владимиром Путиным.



Есть, однако, и целый ряд проблем в межгосударственных отношениях, доставшихся из прошлого, часть из них потеряло остроту, но не актуальность. Речь идет о статусе граждан России, получавших гражданство по действующему с 1993 по 2003 год соглашению о так называемом двойном гражданстве, да и о положении русскоязычных гражданах и ассоциирующих себя с ними. За примерами, показывающими, что не все с этим в порядке, далеко ходить не надо. После прекращения из-за пандемии авиасообщения в марте 2020 года посольство РФ в Туркменистане было вынуждено организовать свыше 50 рейсов из этой республики в Россию. Эти рейсы стыдливо называли вывозными вслед за действительно эвакуационными рейсами по вывозу граждан и резидентов России из Туркменистана. На самом же деле это стало продолжением сильной миграции из Туркменистана в Россию русскоязычных граждан, уезжающих навсегда. Только раньше эта миграция маскировалась в общем пассажирском потоке, а сейчас была выделена именно как специализированный отъезд на ПМЖ. К чести посольства России в Туркменистане, эта работа по вывозу всех желающих была организована на хорошем уровне, особенно с учетом условий пандемии. Но проблема налицо – отток русскоязычного населения из Туркменистана продолжается. Если ранее отъезд был обусловлен преимущественно психологическим фактором – уезжали от ультранационалистической политики властей, то сейчас основным мотивом является экономический – в условиях кризиса, продолжающегося в Туркменистане несколько лет, людям элементарно не хватает работы, в том числе из-за поражения в социальном статусе русскоязычных.



Есть между странами и принципиальные разногласия по поводу толкования Каспийской конвенции – Туркменистан считает себя вправе проложить газопровод по дну Каспия для поставок газа в Европу, у России на этот счет иное мнение. Хватает и недоразумений на среднем министерском уровне, включая саботаж туркменской стороной военно-технического сотрудничества с Россией. Поэтому считать предстоящий визит Бердымухамедова в Москву формальным никак нельзя. Несмотря на внешне благополучный фон двусторонних отношений, проблем, в том числе и серьезных, существует масса. Хватит ли у обоих президентов политической воли не "заметать их под ковер" и будет ли открыта новая страница в отношениях, покажет ближайшее будущее.