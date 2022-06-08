Германии грозит "огненная война" праворадикалов, - Олег Никифоров

21:18 08.06.2022

8.06.2022



Контрразведка предупреждает о переходе праворадикалов к новой стратегии

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



В Германии марши правых экстремистов нередко сопровождаются поджогами.

В Берлине представлен доклад Федерального ведомства по охране Конституции (немецкая контрразведка) о деятельности этого учреждения в 2021 году. На этот раз главной темой документа стала праворадикальная опасность для конституционного строя Германии. Утверждается, что число правых экстремистов в стране растет. Большую проблему для контрразведки стали представлять молодые люди, которые, общаясь в чатах социальных сетей, проникаются радикальными настроениями, вплоть до готовности совершать теракты. От прошлых докладов в нынешнем упомянуты и так называемые инакомыслящие – радикальная группировка, появившаяся в период борьбы с пандемией коронавируса и не принимающая меры: карантины и прививки, предлагаемые государством.



Журналистам документ представили лично министр внутренних дел Нэнси Фрезер и глава Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг. Они рассказали об упомянутом в докладе появлении нового идеологического направления среди молодых правых экстремистов в Германии. Его сторонники пропагандируют покушения на политиков, представителей национальных меньшинств и объекты инфраструктуры для развязывания гражданской войны. Их "героем" стал американский неонацист Джеймс Мэзон, который в 80-х годах прошлого века распространял свои идеи под общим названием "осада". В Германии уже появилось множество правых группировок радикального характера, которые придерживаются подобной идеологии. В докладе перечисляются некоторые из них: в частности, "Подразделение атомного оружия Германии" (Atomwaffen Division Deutschland) или "Подразделение огненной войны Германии" (Feuerkrieg Division Deutschland). В докладе указывается, что по меньшей мере один сторонник этих новых правых группировок занимался подготовкой нападений предположительно на синагоги или мечеть. Несколько недель тому назад, в начале апреля, федеральная прокуратура даже проводила облаву на сторонников Atomwaffen Division Deutschland и еше одну подобную организацию.



Было установлено, что радикализация потенциальных преступников происходит зачастую в чатах социальных сетей. Там были обнаружены группы численностью в несколько тысяч человек. В их переписке фигурируют "фантазии насилия" – призывы к убийствам и пыткам. Именно в соцсетях были идентифицированы лица, которые действительно планировали нападения. Контрразведкой подсчитано, что число правых экстремистов в Германии составляет 33 900 человек. Из них 13 500 склонны к насилию.



Впервые контрразведка занялась радикальными протестами против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Протестующие объединены немецкими контрразведчиками в категорию "актуальная с точки зрения охраны Конституции делегитимизация государства". Отмечается распространение среди протестующих различного рода теорий заговора, нередко антисемитского характера. Легитимность государства при введении мер по защите населения от пандемии или при борьбе с последствиями наводнений принципиально ставится ими под сомнение. "Инакомыслящие" пропагандируют сопротивление мерам государства, включая призывы к насилию и в отдельных случаях и к убийствам.



Выступая на пресс-конференции, глава МВД отметила также наличие ориентированного на насилие левого экстремизма. По словам президента Федерального ведомства по охране Конституции, в 2021 году в Германии было зарегистрировано 33 476 политически мотивированных преступлений (в 2020 году чуть более 32 тыс.). Каждый четвертый левый экстремист склонен к насилию.



В докладе отмечалось и наличие исламского терроризма, и существование в рядах исламистов в Германии одиночек и небольших групп, готовых к совершению насильственных действий. Что касается шпионажа, то наибольшую активность в 2021 году в проведении разведывательных действий в ФРГ проявляли спецслужбы России, Китая, Ирана и Турции, утверждается в документе.