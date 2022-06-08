Виталий Хоценко - новый глава правительства Донецкой НР

21:23 08.06.2022

Пушилин назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР



8 июня 2022,

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил председателем правительства ДНР Виталия Хоценко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики 8 июня.



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"В соответствии со статьями 59, 60, 76 конституции Донецкой Народной Республики постановляю: назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича", - говорится в документе.



До этого депутаты народного совета ДНР одобрили его назначение. Постановление было принято на внеочередном пленарном заседании.



"Депутаты дали согласие главе ДНР и поддержали кандидатуру Виталия Хоценко на назначение на должность председателя правительства ДНР", - говорится в Telegram-канале Народного совета.



Пушилин также подчеркнул, что смена правительства была вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.



"Многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах, но, безусловно, без изменений не обойтись", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".



Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров "Известиям", Хоценко успел достойно проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами в федеральном Министерстве.



"Его назначение на столь ответственную должность в текущих условиях - уникальная возможность применить лучшие профессиональные и человеческие качества, о которых знает и команда Минпромторга, и руководители промышленных ведомств в регионах России. И конечно, в решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, он сможет рассчитывать на нашу поддержку", - заявил он.



Хоценко занимал должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края с 2013 по 2019 года.



Ранее в этот день Пушилин подписал указ об отставке правительства республики. Таким образом, от должности председателя правительства ДНР был освобожден Александр Ананченко. При этом отправленному в отставку правительству ДНР поручено исполнять свои обязанности до формирования нового.



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