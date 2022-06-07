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Президент Никарагуа Ортега разрешил ввод российских войск на свою территорию
21:28 08.06.2022

Президент Ортега разрешил ввод российских войск Фото: pixabay
Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет El Pais со ссылкой на правительственную газету La Gaceta.

Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях, – говорится в сообщении.
Помимо России подобное разрешение получили военные США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, а также Доминиканской Республики.

Российский посол в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов ранее подтвердил, что военные специалисты РФ работают в Никарагуа открыто и на законных основаниях, а корабли и самолеты в случае необходимости могут посещать порты и аэродромы этой страны.

Ранее стало известно, что президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк.

Конст. Вноровский

Источник - Zakon.kz
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