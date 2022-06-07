Президент Никарагуа Ортега разрешил ввод российских войск на свою территорию

21:28 08.06.2022

Президент Ортега разрешил ввод российских войск Фото: pixabay

Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет El Pais со ссылкой на правительственную газету La Gaceta.



Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях, – говорится в сообщении.

Помимо России подобное разрешение получили военные США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, а также Доминиканской Республики.



Российский посол в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов ранее подтвердил, что военные специалисты РФ работают в Никарагуа открыто и на законных основаниях, а корабли и самолеты в случае необходимости могут посещать порты и аэродромы этой страны.



Ранее стало известно, что президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк.



Конст. Вноровский