Утечка аммиака в Алматы – есть пострадавшие

22:22 08.06.2022

В Алматы произошло крупное техногенное ЧП. На заводе по производству мороженого произошла утечка аммиака, сообщает Zakon.kz.



На смене в момент аварии были 60 человек. Четверых экстренно госпитализировали, передает КТК.



