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|Утечка аммиака в Алматы – есть пострадавшие
22:22 08.06.2022
В Алматы произошло крупное техногенное ЧП. На заводе по производству мороженого произошла утечка аммиака, сообщает Zakon.kz.
На смене в момент аварии были 60 человек. Четверых экстренно госпитализировали, передает КТК.
В экстренном порядке осмотрены врачом-терапевтом, реаниматологом и токсикологом. Из пятерых пациентов четверо госпитализированы под тяжестью состояния: отравление головного мозга, потом дыхательные пути, поражение пойдет. Потом, знаете, дыхание, уже головной мозг. И подключается сердцебиение, пульс, давление – все снижается уже.
Зав. приемным отделением БСНП города Алматы Бауыржан Омаров
Сотрудники срочно покинули помещение. Но скоро шестеро из них пожаловались на плохое самочувствие. Двое от госпитализации отказались. Остальные поступили в больницу с головокружением, тошнотой и слабостью. Трое сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.
После аварии партию мороженного сдали на экспертизу. Полиция начала расследование. Внутреннее расследование начала и администрация предприятия. За нарушение правил охраны труда виновникам может грозить штраф.
Наше предприятие является опасным объектом, потому что у нас в производстве используется аммиак для производства холода. Непосредственно в этом фризере, где произошла утечка, там в период работы до 10 литров аммиака находится. Где-то утечка была пол-литра аммиака. Материальная помощь будет оказана всем сотрудникам, которые пострадали.
Генеральный директор ТОО "Шин-Лайн" Владимир Пак
Константин Вноровский
Алматы