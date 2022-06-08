РосВластям удобнее работать с мигрантами, а не с соотечественниками, - Е.Трифонова

06:22 09.06.2022 Репатриацией "русского мира" МВД не занимается



Властям удобнее работать с мигрантами, а не с соотечественниками

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

8.06.2022



Власти не готовы убирать те бюрократические барьеры, которые встречают соотечественников, переезжающих в Россию. По информации "НГ", правозащитники, ранее направившие свои предложения по повышению эффективности госпрограммы по переселению, получили от Главного управления МВД РФ по вопросам миграции (ГУВМ) дежурный ответ. Из содержания этого документа очевидно следует, что репатриация представителей "русского мира" никого по-прежнему не интересует, а потому и обозначаемые проблемы чиновники стараются не замечать.



Как сообщала "НГ" (см. номер от 10.05.22), правозащитная организация "Форум переселенческих организаций" вместе с Институтом стран СНГ подготовили для властей пакет предложений по гуманизации действующей госпрограммы переселения.



Основной задачей была ликвидация множества бюрократических барьеров и правовых ловушек, перед которыми оказываются соотечественники на пути в Россию. Таким образом, госпрограмме предполагалось придать отчетливо репатриационный характер по сравнению с нынешним акцентом на подбор нужных стране трудовых ресурсов.



Правозащитники, в частности, указывали на сложности с получением участниками госпрограммы регистрации по месту пребывания или жительства. И на те многочисленные истории, когда соотечественники привлекались к ответственности за проживание без регистрации. Причем независимо от даже подтвержденных фактов невозможности ее оформления, то есть при отсутствии заведомо явной вины.



Также в представлении в адрес ГУВМ говорилось и о том, что трудности с оформлением статуса начинаются у людей еще за рубежом: "Российские консульства и представительства ГУВМ сильно перегружены, соотечественники вынуждены ждать по два-три месяца возможности подать документы". Но в самом ГУВМ, видимо, не согласны ни с одной из претензий. Госпрограмму переселения там считают "эффективной", указывая, что на начало мая ею воспользовалось около 1,81 млн человек, "в том числе за четыре месяца – 20,3 тыс.". В ведомстве сообщили, что на фоне усилившейся дискриминации в отношении русских, что может привести к росту очередей на переселение, во их избежание в ряде стран (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения) организованы временные группы из дополнительных сотрудников МВД. И поэтому "глубина очереди", скажем, в том же Казахстане составляет не больше недели.



В ГУВМ напоминают, что участие в госпрограмме предусматривает для соотечественника "значимую поддержку" со стороны государства. Отмечено, что переселенцам положены компенсации на проезд, оплата госпошлины, подъемные. Часть регионов обеспечивают их даже жилыми помещениями для временного размещения, другие – компенсируют расходы на аренду жилья в течение не менее полугода. Например, те же центры временного размещения функционируют, к примеру, в Хабаровске, на Камчатке и в Тульской области, в 18 субъектах РФ, среди которых Воронежская, Иркутская, Псковская, Рязанская области и др., дают компенсации. Соотечественникам, согласившимся ехать в удаленные местности, обещают ежемесячное пособие при отсутствии какого-либо дохода вплоть "до приобретения ими гражданства".



Короче говоря, указывают в ГУВМ, все это позволяет обеспечить дополнительный приток в РФ трудоспособного населения, молодежи и квалифицированных специалистов, направляемых в регионы вселения. В общем, получается, что чиновники и не скрывают: целью госпрограммы является не столько собирание "русского мира", о чем говорят с высоких трибун, сколько "содействие социально-экономическому развитию регионов". То есть, по сути дела, ведомство признает, что госпрограмма ориентирована на оргнабор трудовых ресурсов для нуждающихся в ней субъектов РФ.



Что же касается вынужденных переселенцев из Украины, то для них участие в госпрограмме в упрощенном порядке вроде как уже урегулировано постановлением правительства от 2014 года. И сейчас МВД "осуществляет работу по внесению изменений в данное постановление в части предоставления права для участия в госпрограмме в упрощенном порядке и для граждан ДНР и ЛНР".



Миграционный учет иностранцев, в адрес которого много критики, подчеркнули в ведомстве, носит уведомительный характер, а вообще-то это "госдеятельность по фиксации и обобщению сведений об иностранных гражданах и их перемещении". И в законодательстве, мол, предусмотрены различные способы постановки на мигручет. Например, возможность направить уведомление о прибытии в место пребывания с использованием портала "Госуслуги". Правда, пока все в стадии разработки: "В настоящее время Минцифры выведены интерактивные формы для их апробации в тестовом режиме. Завершение указанных работ запланировано на второй квартал 2022 года". Но в принципе отсутствие регистрации якобы никак не поражает людей в правах.



По мнению председателя исполкома "Форума переселенческих организаций" Евгения Боброва, представляя ситуацию в благожелательном свете, ГУВМ демонстрирует отсутствие инициатив по решению ключевых проблем соотечественников. Скажем, силовики продолжают использовать регистрационный учет в качестве средства регулирования миграции, повсеместная невозможность регистрации соотечественников их устраивает. Потому в своем ответе ведомство упорно и ссылается на то, что прописано в законе, но не соответствует действительности: дескать, никакие права не зависят от регистрации, никто их не ущемляет. "Да даже в самой госпрограмме и в законе о гражданстве предусмотрено обращение за подъемными и гражданством только после регистрации. Или попробуйте трудоустроиться без прописки в то же ГУВМ. Самообман об уведомительном порядке регистрации раскрывается и в невозможности заставить собственника прописать нанимателя", – подчеркнул он.



При этом проигнорированными остались идеи экспертов о привлечении арендодателей к ответственности за невыдачу договора аренды, на основании которого человек бы мог прописаться сам на указанный в договоре срок. ГУВМ давно обещает перевести на "Госуслуги" регистрацию по месту жительства, но в ответе говорит, что вопрос еще прорабатывается с Минцифры. "Парадоксально, но ГУВМ само продолжает плодить нелегалов, не решая эти перезревшие проблемы", – заявил "НГ" Бобров.



Если же взять утверждение, что переселенцам некоторые регионы оплачивают аренду жилья, то следует уточнить: аренду кое-где оплачивают участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель" либо это частные работодатели, что никак не относится к госпрограмме переселения. Также Боброва удивили и очереди на подачу документов за рубежом "не больше недели", хотя сами участники госпрограммы еще в апреле жаловались на "многомесячное ожидание" приема. Возможно, на бумаге так и есть, но в реальности все далеко не столь радужно, пояснил он. К примеру, к чему приводят соотечественников проблемы с регистрацией: 99% вынуждены регистрироваться в "резиновых" квартирах либо покупать поддельные документы, потом они становятся соучастниками уголовных дел по организации нелегальной миграции. А два нарушения режима пребывания влекут высылку с запретом на въезд в РФ, при этом статус участника госпрограммы автоматически теряют все члены семьи. ГУВМ так и не высказалось о необходимости отмены этой абсурдной коллективной ответственности, хотя недавно это предложение поддерживало, заметил Бобров.



Он напомнил: правозащитники неоднократно говорили, что силовая структура не способна решать социальные вопросы, эти полномочия давно пора передать в ведение другого ведомства, "хотя бы Минтруда на первое время". Однако на это, очевидно, нет ни установки сверху, ни политической воли снизу. Например, предложения Форума переселенческих организаций кроме ГУВМ были направлены в администрацию президента и еще почти 20 ведомств, но значимой поддержки ни от куда пока не получили. При этом сама госпрограмма, по словам Боброва, явно пробуксовывает: "Если учесть, что за первые годы переселились всего 140 тыс. человек, во время событий 2014-го – еще 400 тыс. украинцев, а остальные – за оставшееся время, то можно считать, что госпрограмма не выполняет своего предназначения как основного средства собирания русского народа в России". Ее нужно не просто дорабатывать, а кардинально переработать, поставив в основу репатриационную составляющую вместо оргнабора трудящихся. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму, где пока и лежит.

В то же время, подчеркнул Бобров, сейчас основной вопрос – это трудоустройство украинских беженцев. Еще в феврале правозащитники настаивали, чтобы они работали в РФ без каких-либо разрешительных документов и без всяких отчислений ФГУПам и прочим посредникам. "По украинцам недопустимо сравнение с другими иностранцами, которые приезжают сюда работать по патентам. Эти люди из противоположной социальной группы – не работяги, а как правило, одиночки с детьми, пожилые и мужчины-инвалиды со слабым здоровьем", – напомнил он. И заявил, что вопрос можно было бы решить подзаконным актом буквально за один день, однако в ГУВМ отвечают, что работа в этом направлении продолжается, причем уже пятый месяц. Источник - независимая газета

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