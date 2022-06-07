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Взбаламученная и разорванная Америка, - В.Прохватилов
06:38 09.06.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 07.06.2022

По следу стрелка из Буффало

Результаты недавнего опроса, проведенного американской правозащитной организацией Southern Poverty Law Center, привели социологов в ужас. Большинство опрошенных республиканцев и демократов считают, что "их политические оппоненты представляют угрозу для страны и хотят навредить" им.

Каждый пятый в Америке одобряет убийство политических противников.

Опрос проводился вскоре после убийства белым американцем десяти человек в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Перед нападением на посетителей супермаркета стрелок распространил в сетях манифест, в котором назвал себя сторонником превосходства белой расы и концепции "Великого замещения", согласно которой при бездействии или прямом содействии политических верхов на Западе осуществляется процесс замещения белого населения.

К ужасу экспертов Southern Poverty Law Center (SPLC) выяснилось, что "идеи, лежащие в основе нарратива белых националистов о "Великом замещении" стали мейнстримом среди правых политических сил. Почти 7 из 10 опрошенных республиканцев хотя бы в какой-то степени согласны с тем, что демографические изменения в США преднамеренно вызваны либеральными политиками, пытающимися получить политическую власть, "заменив более консервативных белых избирателей"".

Родители школьников, убитых в Буффало

Взгляды стрелка из Буффало разделяют многие лидеры республиканской партии. "Эта администрация хочет полностью открытых границ. И вы должны спросить себя почему? – вопрошает сенатор Рон Джонсон из Висконсина. – Неужели они действительно хотят изменить демографию Америки, чтобы навсегда остаться у власти?" В том же ключе высказываются конгрессмен Мэтт Гаетц из Флориды, выставившие свои кандидатуры в Сенат США Джей Ди Вэнс и Блейк Мастерс, телеведущий Такер Карлсон.

Подавляющее большинство республиканцев (67%) считают, что демографические изменения в стране вершатся "либеральными лидерами, активно пытающимися использовать политическую власть, заменяя [мигрантами] консервативных белых избирателей". Среди демократов 25% считают, что демографические изменения представляют угрозу для белых американцев, а 35% говорят, что это дело рук либералов.

В целом "48% американцев согласились с тем, что демографические изменения были результатом целенаправленного плана по замещению белых избирателей". 49% опрошенных считают, что гендерная идеология развратила американскую культуру.

Все большее число американцев считают, что Америка потеряла связь с "традиционными ценностями", что происходящие социальные изменения представляют опасность для общества и для белых американцев в частности. "Американцы с правым уклоном стали чаще рассматривать… феминизм и движение Black Lives Matter как угрозу". Это сочетается с повсеместным недоверием к демократическим институтам.

44% американцев согласны с тем, что "в США, похоже, в ближайшем будущем начнется гражданская война" (53% республиканцев и 39% демократов).

На фоне растущей политической и культурной поляризации общества резко выросла преступность. Каждый год устанавливаются рекорды по количеству убийств в американских мегаполисах. Так, в 2021 году в Нью-Йорке было совершено 485 убийств, что на 4% больше по сравнению с 468 убийствами в 2020 году. Текущий год обещает стать еще более смертоносным.

За два года число массовых расстрелов подскочило в два раза.

Ведущие финансовые корпорации бегут из стреляющих мегаполисов. Goldman Sachs в прошлом году перенесла свой головной офис по управлению активами из либерального Нью-Йорка в консервативную Флориду, но это не спасло ведущего аналитика банка Даниэла Энрикеса от смертельной пули неизвестного стрелка. Он исполнил слезную просьбу мэра Нью-Йорка Эрика Адамса к банковским сотрудникам вернуться в офисы на Уолл-стрит и поплатился за это жизнью.

За последние несколько недель в США произошла серия массовых расстрелов: 10 убитых в супермаркете в Буффало (штат Нью-Йорк), 21 убитый в начальной школе в Увальде (штат Техас), четверо убитых в больнице в Талсе (штат Оклахома). 4 июня еще четыре человека были убиты и 28 ранены.

Америка была потрясена тем, что два десятка полицейских в городке Увальде (Техас) спокойно ждали, не желая рисковать своими жизнями, в коридоре начальной школы больше часа, пока 18-летний Сальвадор Рамос убивал 19 детей и двух учителей. Многие видят в этом презрение местной полиции к испаноязычному населению города, что дает еще одно подтверждение растущей вражды двух Америк, белой и цветной.

Предчувствуя свое поражение на приближающихся промежуточных выборах, демократы развернули очередную кампанию запугивания политических противников, используя расследование в конгрессе протестов 6 января 2021 года. В аэропорту Вашингтона агенты ФБР прилюдно и жестко задержали бывшего советника Трампа по экономике Питера Наварро. Ему заломили руки, затем согнули его в три погибели и вынесли из здания аэропорта. Причиной ареста стал отказ Наварро сотрудничать с "комиссией 6 января" в конгрессе, которая упорно пытается уличить сторонников Трампа в организации мятежа. Ранее такое же шоу было устроено в отношении бывших советников Трампа Стива Бэннона и Рудольфа Джулиани.

Падающая экономика подстрекает рознь. Рекордная инфляция изменила образ жизни. Более 60% американцев живут от зарплаты до зарплаты, что на 9% больше, чем годом ранее. 42% экономят на покупках. Треть американцев стали реже водить машину – им не хватает на бензин. Четверть – отменяют отпуска.

Инфляция особенно больно бьет по молодежи и старикам. 60% молодых людей больше не могут откладывать деньги. Четверть американцев боятся уйти на пенсию, зная, что с нынешними ценами это тут же вгонит их в нищету. Больше половины покрывают свои ежедневные расходы, в том числе выплаты по кредитам, новыми кредитами.

Американцы перестали ощущать себя единой нацией. Половина сторонников Трампа и 40% избирателей Байдена еще в прошлом году поддерживали идею "национального развода", то есть разделения на две Америки – "красную" (за республиканцев) и "синюю" (за демократов).

На фоне ожесточения разделившихся частей становится реальным прогноз известного американского политолога Роберта Кагана (мужа Виктории Нуланд), который предсказал гражданскую войну в США в ближайшие три-четыре года.

"Соединенные Штаты движутся к своему величайшему политическому и конституционному кризису со времен Гражданской войны", – написал Каган в The Washington Post.

Толчком к началу гражданской войны могут стать президентские выборы 2024 года.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654745880


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