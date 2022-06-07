Вот как будет выглядеть миропорядок после конфликта на Украине, - У Синьбо

06:44 09.06.2022 У Синьбо: как будет развиваться международная система после российско-украинского конфликта



Конфликт на Украине стал третьим "ударом" по мировому порядку, который сложился после холодной войны, пишет "Хуаньцю шибао". Издание приводит мнение китайского эксперта, который считает, что система международных отношений сильно изменится.



У Синьбо (吴心伯)



Военные действия между Россией и Украиной, вызвавшие сильную озабоченность международного сообщества, длятся уже более ста дней. Это не только конфликт между двумя странами, но и серьезные разногласия, противоречия и столкновения в международной системе. С точки зрения Москвы, одной из главных целей специальной военной операции является разрушение доминирующего статуса Соединенных Штатов в Европе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ясно дал понять, что все это делается для того, чтобы положить конец мировому порядку, в котором доминируют США, и способствовать формированию равноправного международного сообщества. Реакция Вашингтона и Брюсселя также беспрецедентна. Введенные ими санкции не только являются своего рода подавлением одной из сторон в столкновении двух стран, но и направлены на прекращение связей между Западом и Россией в торговле, финансах, технологиях и энергетике, а также на реконструкцию мировой торгово-экономической системы и системы глобального управления. Поэтому и Россия, и Соединенные Штаты преследуют в этом конфликте фундаментальные цели.



Три удара по системе после окончания холодной войны

В 1998 году Россия получила приглашение присоединиться к "Большой семерке" и стала членом "Большой восьмерки". В 2001 году Китай вступил в ВТО, что стало результатом базового формирования международной системы после окончания холодной войны. Россия и Китай, два главных противника Америки того периода, были включены в эту систему. Можно сказать, момент, когда США позволили Пекину и Москве присоединиться к международной системе, ознаменовал преодоление геополитических и идеологических разногласий, так как в то время Соединенные Штаты сосредоточились на построении инклюзивной глобальной системы. Но в течение следующих 20 лет она трижды подвергалась ударам.



Первым из них послужила война в Ираке. Развязав ее в обход ООН, Америка, очевидно, бросила вызов доминирующему положению Организации в области международной безопасности и ряду важных норм, установленных ее Уставом. Это повлияло не только на систему Организации, но и на систему союзников США, поскольку некоторые из их числа, такие как Франция и Германия, были решительно настроены против военных действий в Ираке. Первый удар лишь повредил международную систему, но не разрушил. Почему она не рухнула? На это есть две основные причины. Во-первых, в сложившихся на то время обстоятельствах Соединенные Штаты имели значительное преимущество в силе, и реакция международного сообщества на действия Вашингтона была ограниченной. Хотя многие страны испытывали недовольство, они не осмелились и были не в состоянии дать Америке отпор. Это нездоровая сторона международной системы, в которой важный вес имеет гегемония. Вторая причина заключается в том, что Соединенные Штаты заплатили высокую цену в ходе двух войн в Ираке и Афганистане, после чего осуществили саморегулирование. После вступления Барака Обамы в должность президента страна склонилась в сторону мультилатерализма.



Второй удар нанесла администрация Дональда Трампа. Одним из аспектов его влияния на международную систему является унилатерализм и "выход из группы", что нанесло серьезный ущерб множеству международных механизмов и правил. Другим проявлением послужила беспрецедентная торговая война против Китая, которая не только ударила по глобальной цепочке поставок и промышленной цепочке, но и разрушила нормы международной торгово-экономической системы. Таким образом, в ходе президентства Трампа произошло повреждение международной системы, разрушение ее правил и ослабление мирового порядка. После вступления Джо Байдена в должность, с одной стороны, были восстановлены некоторые многосторонние механизмы и система союзников, но, с другой, унаследован ряд практик предшественника, особенно с точки зрения политики в отношении Китая, реструктуризации международной торгово-экономической системы и переписывания торгово-экономических норм. В этом смысле ущерб, нанесенный Трампом международной торгово-экономической системе, сохраняется и увеличивается.



Наконец, третий удар - это конфликт между Россией и Украиной и санкции Запада. Столкновение двух стран - без санкций - обладает ограниченным влиянием на международную систему, потому что, в конце концов, имеет локальный характер. Однако многочисленные пакеты антироссийских мер не только беспрецедентны по масштабам, но и серьезно подрывают сложившиеся международные правила. Влияние этих санкций на международную систему будет огромным и долгосрочным.



Четыре новые тенденции



В настоящее время существует резонанс между стратегическим соперничеством США с Китаем и санкциями, введенными против России. Международная система, сложившаяся после окончания холодной войны, пытается превзойти геополитику и идеологию. Однако с тех пор, как Дональд Трамп начал стратегическое соперничество с Китаем, Америка возвращает геополитику и идеологию и ставит их на приоритетное место в своей внешней политике. Что касается отношений с Китаем, Соединенные Штаты уделяют больше внимания так называемой "системе ценностей", а не глобализации и рынкам. Из-за этого сохраняющееся стратегическое соперничестве с Китаем и санкции против России совместно способствуют возникновению и ускоряют четыре основные тенденции.

Во-первых, превращение взаимозависимости в "оружие". Экономическая взаимозависимость проявляется в рыночных, технологических, финансовых и других аспектах и является результатом экономической деятельности. Но сейчас она используется Западом в качестве важного оружия против Китая, России и некоторых других стран (таких как Иран, Северная Корея и так далее).



Во-вторых, безопасность экономических отношений. Логика глобализации - рыночная, и она заключается в организации инвестиций, производства и продаж с точки зрения максимизации экономических выгод. Но сегодня США и некоторые западные страны уделяют все больше внимания безопасности экономических отношений. Независимо от технологий, инвестиций или структуры производственной цепочки, первое, что следует учитывать, - это так называемые вопросы безопасности. Безопасность экономических отношений сильно повредила или даже вывела из строя логику глобализации.



В-третьих, превращение международных общественных благ в инструменты. Американский доллар и международная платежная система, основанная на долларе, стали частью международных общественных благ и должны оставаться общественными, но сейчас они все чаще используются Америкой в качестве инструмента внешней политики.

В-четвертых, идеологизация международных отношений, или, говоря западным языком, так называемая "ценностная ориентация". Сегодняшние международные отношения все больше основываются на "системе ценностей". Недавно Джо Байден посетил Азию с целью продвижения Индо-Тихоокеанской стратегии, и одним из главных флагов при этом была именно "система ценностей".

Три последствия



В этом контексте в глобальной торгово-экономической системе, системе глобального управления и системе международных отношений произойдут существенные изменения.



Во-первых, переход от экономической глобализации к экономической консолидации. Мир постепенно разделяется на разные торговые, технологические и валютные блоки. Мы стали свидетелями "декитаизации" Запада, особенно Соединенных Штатов, в торговле, технологиях, инвестициях и промышленных цепочках, а также "дедолларизации" многих стран мира в денежно-кредитной сфере. Санкции Америки против России с использованием доллара в качестве "оружия" могут оказать давление на нее в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной это ослабит международный кредит американской валюты и побудит многих задуматься о снижении своей зависимости от доллара США.

Во-вторых, ослабление или даже раскол глобальной системы управления. Например, в этом году Соединенные Штаты потребовали от России отказаться от участия во встрече "Большой двадцатки". Вопрос о том, сможет ли G-20 действительно сыграть свою роль в качестве главной платформы для макроэкономической координации в будущем, остается открытым. В Организации Объединенных Наций становятся все более очевидными разногласия между Россией и Китаем с одной стороны и США и их союзниками - с другой. Это явление постепенно распространится и на Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие механизмы глобального управления. Сотрудничество в этой сфере изначально выходит за рамки геополитики и идеологии, но Америка все чаще привносит два этих фактора на эти платформы. В дальнейшем это ослабит функцию системы глобального управления и даже может привести к определенному ее разделению.

В-третьих, реорганизация международных отношений. Очевидно, что мировая игра, разворачивающаяся вокруг конфликта между Россией и Украиной в виде резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением действий России в Украине, санкций, вводимых западными странами против России, и приостановления участия России в Совете ООН по правам человека, ведет к расколу международного сообщества. Это значит, что имеющиеся на сегодняшний день международные отношения, сосредоточенные на сотрудничестве и поиске консенсуса, ослабевают и стремятся к расколу на два противостоящих лагеря и один нейтральный лагерь. Участники нейтрального лагеря не хотят вставать на чью-либо сторону, они придерживаются практического подхода, ориентированного на решение проблем, и в разных вопросах занимают разные позиции.

Как далеко зайдут эти тенденции? Это зависит не только от отношения Запада к России, но от его отношения к Китаю. Хотя Россия хочет покончить с американской гегемонией, но с точки зрения потенциала и политической ориентации Россия играет больше деструктивную роль, то есть ослабляет гегемонистское доминирование Соединенных Штатов над системой. Однако формирование более равноправной международной системы может в большей степени зависеть от выбора и действий Китая и других развивающихся стран.



У Синьбо - глава Институт международных исследований Фуданьского университета

Хуанцю шибао Источник - inosmi.ru

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