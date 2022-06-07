Русский чертеж. Образ будущего, - Александр Проханов

07:01 09.06.2022

7 июня 2022,



Русская монархия триста лет обдирала лапотный народ, живший под соломенными крышами, и скопила несметные богатства: золото, бриллианты, дворцы. С падением монархии золотой запас царской империи уплыл за границу и там бесследно растаял. Деньги, добытые кровью и потом русского народа, пошли на вскармливание "цивилизации банкиров".



Советский народ, начиная свое огромное красное дело, был бос и гол. В непосильных трудах он создал невиданную цивилизацию, наполнил государственную казну неисчислимыми богатствами. С крушением Советского Союза эти богатства утекли из страны, и "золото партии" стало добычей все той же "цивилизации банкиров".



Либеральная гайдаровская Россия, отобрав у народа нефть, алмазы, железные и медные руды, превратив русские недра в свои триллионные состояния, перевела их на Запад, где они после введения санкций канули в ненасытном чреве мировых банкиров.



Трижды русский народ обдирали до нитки. Трижды самая богатая в мире страна оставляла свой народ у разбитого исторического корыта. Сегодня, после крушения ельцинского государства, Россия мучительно выбирает форму своего исторического бытия. И не станет ли эта форма очередной драгой, выгрызающей из русского народа его жизненную твердь?



"Образ будущего" – это не каприз футурологов, не прихоть поэтов, не мечта фантазеров. Этот образ должен быть создан сегодня, сейчас. Ибо здание, построенное на руинах ельцинского государства, должно исключать крушение. Новая созидаемая нами общность должна включать в себя могучую составляющую, имя которой "Государство проектов".



Именно таким государством был Советский Союз. Советское государство было способно сконцентрировать в своих руках громадные ресурсы и рывками, через великие проекты, создать невиданную индустрию, одержать победу в кромешной войне, выйти в космос и сложиться в небывалое многонациональное цветущее единство. Государство было монополистом народной жизни и исключало "поле свободы", то поле, в котором рождаются народные инициативы, новации в науке и культуре, экспромты, позволяющие заблудившемуся государству находить новые пути, окольные русла в историческом лабиринте.



Отсутствие этого "поля свободы", отсутствие творческой инициативы в народе привело к стагнации советского государства и в конечном итоге к его погибели. Победившие в 1991 году либералы отшвырнули все советское, демонизировали государственную идею, объявили либеральную стихию, в том числе рыночную, экономическую, той средой, которая сама по себе родит социальные формы, обеспечивающие цветение и развитие. Утратив государственную идею, разбазарив накопленные государством ценности, ельцинская Россия лишилась громадного количества промышленных отраслей, научных направлений, культурных обретений. Породила узкую прослойку безнравственных миллиардеров, окунула народ в нищету, а само государство погрузилось в хаос. Поле абсолютной свободы породило аномальное неравенство, разрушило общество, сделало Россию сырьевой базой Запада, утвердило "культуру осквернения" и рассматривала народ не как творящую историческую силу, а как угрюмую ненавидящую массу, желающую вернуть себе принадлежащую ей собственность. Это ельцинское государство, несущее в себе множество изъянов и трещин, рухнуло в одночасье, когда русские танки стали появляться в окрестностях Харькова, Киева и Одессы.



Каким будет теперь Государство Российское? Какой дом построит себе российский народ среди ураганов современной истории?



У новой России будет новое мощное проектное государство, способное осуществлять грандиозные проекты развития, будь то Арктика, космос, искусственный интеллект, новые источники энергии. Опыт этого уникального проектного государства, каким был Советский Союз, зафиксирован не только в научных трудах советских экономистов и управленцев, в памяти еще живых советских стариков, управлявших великими заводами и отраслями. Он хранится как драгоценность в памяти обычных советских людей, тех, что еще живы, кто вдохновляет своим таинственным свечением новые поколения. Именно эти новые поколения водружают красные советские знамена на танках, штурмующих на Украине оплот нацистов.



Наряду с этим "Государством проектов", государством проектного централизма, появится "поле свободы", где каждый человек будет носителем свободы творчества, станет создавать свои фирмы и предприятия, свои художественные и интеллектуальные школы, свои развлекательные и спортивные центры, плодить свои утопические, пусть и не достижимые сегодня, фантазии. В недрах этого поля неизбежно возникнут гении, сверходаренные люди, использующие полученную свободу себе во благо. Возникнут миллиардеры, владельцы крупных частных компаний, обеспечивающих хозяевам рывок в благосостоянии и социальный успех. Этической нормой, при которой будет жить это "поле свободы", станет формула "свобода одного работает на благо всех".



Между "государством проектов" с его централизмом, плановостью и "полем свободы" существует противоречие и конфликтная среда, где воля централистского государства соприкасается с волей отдельного творца. Эта конфликтность может превратиться в катастрофическое противоречие, порождающее революции и гражданские войны. Поэтому между проектным государством и "полем свободы" должен существовать регулирующий нормирующий орган, умягчающий все противоречия, снижающий остроту конфликтов, исключающий вопиющее социальное неравенство, останавливающий культуру осквернения и распада - плод извращенной психики пресыщенного индивидуума.



"Государство проектов" и "поле свободы" суть два сообщающихся сосуда. Социальные энергии перетекают из одного в другой, регулируемые структурой, призванной соблюдать баланс этих энергий.



Итак, образ будущего складывается из централистского "Государства проектов" и поля индивидуального творчества, а также и регулирующей их отношения государственной структуры. Но чем же такое российское государство будет отличаться от современного Китая? И не является ли оно запоздалым воплощением китайского опыта, той моделью, которую предложил Китаю великий Дэн Сяопин? Эта модель остается китайской, а ее духовным содержанием является вся бесконечность китайской культуры, традиций, быта, уклада, поэзии, глубинных китайских кодов, неизменных во всей тысячелетней китайской истории, перетекающей из одной империи в другую, из одного царства в другое, - то глубинное наполнение, которое в сегодняшнем Китае зовется Китайской Мечтой.



Русская Мечта одухотворяет эту триаду русского будущего, в которой все три элемента, составляющие основу этого государства, одухотворены Русской Мечтой, русской лирической традицией. Русская Мечта - это вековечное стремление русского народа к идеальному бытию, совершенству, справедливости, духовному творчеству, исключающему насилие, неравенство, осквернение. Эта мечта, в своем возвышенном воплощении именуемая Царствием Небесным, в каждом историческом периоде приобретающая свои конкретные исторические формы, эта мечта в эру современных управленческих и экономических теорий, цифровых технологий, ослепительных прозрений - как заря, по направлению к которой движется сегодняшнее Государство Российское.



Церковь с ее идеалом Царствия Небесного, с ее начертанными на стенах храмов божественными фресками входит в эту русскую триаду как драгоценная хранительница великих заветов, соединяет бесконечное русское прошлое с бесконечным русским будущим. Ковчег, на котором русская история движется из прошлого в будущее, и есть государство Русской Мечты.



В недрах государства Русской Мечты рождается экономика Русской Мечты, культура Русской Мечты, политика Русской Мечты, гражданин Русской Мечты, лидер Русской Мечты. У России есть такой лидер. Пусть он создаст чертеж нового Государства Российского.



Проханов Александр Андреевич (р. 1938) - выдающийся русский советский писатель, публицист, политический и общественный деятель. Член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты "Завтра". Председатель и один из учредителей Изборского клуба