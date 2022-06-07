У депутата Актюбинского облсовета Касымгали отобрали мандат после езды в нетрезвом виде

07:34 09.06.2022

Депутат из Актобе сложил полномочия после езды в нетрезвом виде

депутат сложил полномочия

20 мая автомобиль депутата остановили полицейские, он прошел медосвидетельствование с положительным результатом. Водитель не признал свою вину, сообщает Zakon.kz.

Депутат маслихата Актобе Ербол Касымгали сложил полномочия после ареста за езду в нетрезвом виде, сообщает Диапазон.



20 мая автомобиль депутата остановили полицейские, он прошел медосвидетельствование с положительным результатом.



Ербол Касымгали вину не признал и не согласился с результатом освидетельствования.



Суд решил, что его вина доказана, и лишил водительских прав на 7 лет. Кроме этого, ему выписали 15 суток адмареста.



После случившегося Касымгали сдал депутатский мандат.



Данияр Кунафин

Актобе