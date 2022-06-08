Близких родственников Назарбаева теперь могут привлечь к ответственности, - вице-министр Алма Муканова

07:39 09.06.2022

Вице-министр: близких родственников Назарбаева теперь могут привлечь к ответственности

08 Июнь, 2022



Ближайшие родственники бывшего президента Нурсултана Назарбаева утратили иммунитет от преследования после вступления в силу поправок к Конституции, сообщила 8 июня вице-министр юстиции Казахстана Алма Муканова.



Она сказала, что референдум, на котором, по официальным данным, изменения одобрило большинство избирателей, упразднил закон "О Первом Президенте - Елбасы", предусматривавший привилегии Назарбаева. В документе также были прописаны гарантии для проживающих с ним членов семьи.



Муканова объяснила, что привлечь самого Назарбаева к уголовной ответственности невозможно, поскольку закон "О президенте" содержит норму, по которой бывших президентов нельзя привлекать к ответственности за деяния, совершенные в период президентства. "Так как он политическое лицо и принимает решения, важные для государства", - цитирует Муканову агентство Sputnik Казахстан.



Между тем на сайте Акорды закон "О Первом Президенте" убрали из списка конституционных законов Казахстана. Но в тексте Конституции, которая опубликована на этом сайте, все еще присутствуют статьи, в которых говорится о первом президенте.



На референдум 5 июня были вынесены 56 поправок к Конституции, в том числе касающиеся Назарбаева. В частности, из статьи 42 Конституции исключено положение, дающее Назарбаеву право избираться более двух раз подряд на пост президента; из статьи 46 убрали пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и соответствующим конституционным законом; из статьи 91 исчезла формулировка о первом президенте как основателе независимого Казахстана и о неизменности его статуса.



Центральная комиссия референдума сообщила, что при явке выше 68 процентов "за" принятие изменений высказались 77,18 проголосовавших.



Назарбаев нововведения, касающиеся его статуса, не комментировал. 5 июня его пресс-служба показала короткое видео, как Назарбаев опускает бюллетень в урну и покидает участок для голосования без комментариев и выступления перед прессой.



Поправки были написаны по инициативе действующего президента Касым-Жомарта Токаева, которого Назарбаев сам выбрал преемником после отставки в 2019 году.



Вплоть до января 2022 года Назарбаев, как считали наблюдатели, продолжал пользоваться широкими полномочиями и влиять на госаппарат. После кровопролитных событий начала года он лишился должности главы влиятельного Совета безопасности и покинул кресло председателя партии власти (эти посты перешли Токаеву). Вскоре многие родственники Назарбаева остались без должностей, несколько членов семьи (племянник Кайрат Сатыбалды, его бывшая жена Гульмира Сатыбалды, Кайрат Боранбаев, сват старшей дочери экс-президента Дариги Назарбаевой) оказались под стражей в связи с обвинениями в хищениях и рейдерстве.



Недавно национальная компания QazaqGaz заявила о выявленных нарушениях на сумму более 937 миллиардов тенге (2,2 миллиарда долларов), председателем правления этой компании до 14 января этого года был Кайрат Шарипбаев, которого называют вторым мужем Дариги Назарбаевой.