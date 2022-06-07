Комитет госдоходов Казахстана работает на границе вопреки нормам ЕАЭС, - жалуются кыргызы

07:54 09.06.2022

9 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Комитет госдоходов Казахстана работает на границе вопреки нормам ЕАЭС



На контрольно-пропускных пунктах "Кордай" и "Карасуу" работают сотрудники Комитета государственных доходов (КГД) Казахстана вопреки основным принципам и нормам договора о ЕАЭС. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.



Факт выявили при ознакомительной поездке госорганов КР на КПП, расположенные на кыргызско-казахстанской границе, совместно с представителями Евразийской экономической комиссии во главе с членом коллегии (министром) по таможенному сотрудничеству Максатом Мамыткановым, а также представителями государственных органов стран ЕАЭС.



Доказано, что Комитет госдоходов Казахстана проводит налоговые мероприятия в отношении всех грузовых автотранспортных средств.



Сотрудники пограничной службы РК отметили, что за май 2022 года через контрольно-пропускной пункт "Карасуу" прошли 22 тысячи 369 грузовых автомобиля. В среднем за 5 минут пропускают один грузовик.



"Но далее, по данным пограничной службы РК и официального заявления Комитета госдоходов РК, сроки прохождения одного грузового транспортного средства через КПП "Карасуу" составляет около 15-20 минут. За май должно было пройти около 22 тысяч 880 машин. Эти расхождения, предоставляемые казахстанской стороной, признаны ошибочными. Делегация отметила, что данные, предоставляемые казахстанской стороной, некорректны и вызывают сомнения. Более того, они рассматриваются как фальсификация для дискредитации кыргызстанских экспортеров", - говорится в сообщении.



В Минэкономики отметили, что участники делегации убедились, что кыргызская сторона соблюдает все нормы договора о ЕАЭС. Участники встречи призвали казахстанскую сторону соблюдать нормы и положения договора о союзе и принять исчерпывающие меры по устранению барьера.