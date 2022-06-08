Ян Чэн: деликатная дистанция между Китаем и Россией

11:15 09.06.2022 47 News

Япония



Китай, поддерживающий дружественные отношения с Россией, тонко корректирует свою позицию по отношению к Западу



Эксперты из азиатских стран неоднозначно восприняли российскую военную спецоперацию на Украине, пишет 47 News. Нейтральная позиция по отношению к Москве, важность собственного оборонного потенциала, пагубное влияние санкций на международный диалог - вот лишь несколько из аспектов, на которые прежде всего обращают внимание Китай, Тайвань, Индия и КНДР.



Эксперты из азиатских стран неоднозначно восприняли российскую военную спецоперацию на Украине. Позиция Китая, который поддерживает дружественные отношения с Россией, но тонко корректирует подход к Западу, а также - Тайваня и Индии, которые противостоят Китаю, сложны. Тем временем КНДР подтвердила важность сохранения ядерного оружия.



Профессор Шанхайского университета иностранных языков Ян Чэн: деликатная дистанция между Китаем и Россией; слова о применении ядерного оружия - не просто угроза



Военные действия России на Украине превзошли прогнозы китайского правительства и ученых. Конфликт с Украиной или НАТО поставил бы под угрозу безопасность России. Однако президент России Владимир Путин пошел на это. Мнение Запада о том, что Пекин поддерживает Москву, ошибочно. В отличие от США и Европы, он по-другому дистанцируется от России.



Тотальные санкции против России со стороны США и их союзников - это палка о двух концах. Они ускоряют инфляцию во всем мире. Экономический спад вызвал рост социальных проблем во многих странах. Возникли препятствия для глобализации. Активизируются популизм и национализм. Нарушается порядок в международном сообществе.



Китай не полностью на стороне России в украинском вопросе - он занимает нейтральную позицию. Пекин настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности государств, включая Украину. США и некоторые европейские страны пытаются рассматривать Китай и Россию как единое целое. Это очень опасно, так как может привести к конфликту.



Легко осуждать агрессию. Тем не менее Россия не предприняла бы таких действий, если бы НАТО не расширялась на Восток. Китай не говорит, кто прав, а кто виноват, но это не означает, что он поддерживает Россию.



Стратегия США, похоже, заключается в том, чтобы молчаливо наблюдать за изменением ситуации. Конфликт неизбежно затянется. Китай может помочь в переговорах о перемирии, но он не может играть основную роль.



Официальные СМИ Китая не используют названия "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика", независимость которых была признана Россией. Они не говорят "война" или "вторжение", а применяют словосочетание "специальные военные действия".



КНР держит дистанцию, не признавая полностью позицию России. Она избегает определений и не выступает ни на стороне России, ни на стороне Запада.



Кризис может привести к гонке вооружений не только в Восточной Азии, но и во всем мире. Небольшие страны опасаются, что крупные решат действовать, как Россия, а крупные - опасаются, что соперничество держав перерастет в военный конфликт. В результате все они спешат укрепить оборону.



Уроки кубинского кризиса 1962 года заключаются в том, что президент США Джон Кеннеди не стал загонять СССР в угол. Если бы он сделал это, возникли бы непредвиденные последствия.



Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ядерной войне не следует рассматривать как просто словесную угрозу.



Ян Чэн:

Родился в 1977 году. Специалист по России. После окончания Пекинского университета работал в Министерстве иностранных дел Китая и в посольстве Китая в России. Также являлся приглашенным исследователем в Славяно-евразийский исследовательском центре при Университете Хоккайдо.



Глава тайваньского Центра исследований стратегии обороны и ресурсов при Национальном исследовательском институте оборонной безопасности Су Цзыюнь: полагаться на собственную оборонную мощь и не рассчитывать на милость врага



Самый большой урок, который Тайвань извлек из российской спецоперации на Украине, заключается в том, что нельзя полагаться на милость врага. Президент Украины Владимир Зеленский пытался добиться дипломатического решения путем диалога, но не смог предотвратить российскую спецоперацию.



В свое время Китай подписал мирное соглашение с Тибетом, а также обещал Гонконгу придерживаться принципа "Одна страна -две системы" в течение 50 лет. Но не выполнил ни одного из этих обещаний. Тайвань может обеспечить мир с Китаем, только опираясь на свой оборонный потенциал.



Президент США Байден не направляет войска на Украину, но, вероятно, сделает это в случае чрезвычайной ситуации на Тайване. Само собой разумеется, что обеспечение безопасности "первой островной линии", соединяющей Окинаву, Тайвань и Филиппины, является важнейшей задачей.



Дело в том, что Тайвань расположен на важном транспортном маршруте, по которому курсируют самолеты и корабли из разных стран, включая Японию и Южную Корею. Если Китай оккупирует Тайвань, а китайские военные расширят зону своего присутствия, это создаст угрозу безопасности для самих США.



Тайвань находится перед угрозой китайского вторжения уже более 70 лет, поэтому тайванцы привыкли к такому положению вещей.



Между тем российская спецоперация на Украине пробудила в тайваньском народе понимание необходимости самозащиты. Большинство жителей Тайваня выступают за продление существующей четырехмесячной военной подготовки. Самооборона имеет первостепенное значение.



Правительство Цай Инвэнь наверняка увеличит расходы на оборону. Ожидается, что эти меры также станут стимулом для экономики. Тайваню повезло больше, чем Украине, поскольку от Китая его отделяет пролив.



Дело в том, что морские операции намного сложнее сухопутных. Оборона Тайваня будет развиваться в первую очередь за счет развертывания различных типов ракет, а не сухопутных сил.



Действия России на Украине привели к (1) единению демократических стран, (2) неудаче операций военных держав и (3) введению масштабных экономических санкций. Это несколько понизило желание Китая прибегать к военным действиям, хотя он пока и не отказался от намерения присоединить Тайвань силой.



Статья 6 Японо-американского договора о безопасности предусматривает предоставление Японией баз американским войскам ради обеспечения мира на Дальнем Востоке. В данном случае подразумевается и Тайвань. Хотя Япония не может направлять войска из-за конституционных ограничений, мы благодарны ей за созданную систему материально-технической поддержки в виде предоставления баз. Надеемся, что когда-нибудь Япония примет такой же закон, как США - об оказании оборонной поддержки.



Су Цзыюнь:

Родился в 1968 году в Тайбэе. Доктор политических наук Тамканского университета. Доцент Национального университета обороны. Нынешнюю должность занимает с 2018 года. Специализируется на военной стратегии и оборонной промышленности.



Сотрудник индийского Института оборонных исследований Ашок Саджанхар: ослабление России нежелательно; экономические санкции мешают диалогу



Для Индии важно поддерживать собственные дипломатические каналы с Россией, чтобы противостоять Китаю в связи с пограничными спорами.



Индия постепенно усиливает критику в адрес России в связи с ее спецоперацией на Украине, но не хочет ослаблять Москву за счет экономических санкций, как это сделали Япония, США и Европа.



Напряженность между индийскими и китайскими войсками высока после столкновений на спорных территориях в Тибетском автономном районе Китая и индийском Ладакхе в 2020 году, в результате которых погибли люди.



Индия прекрасно понимает, что, если Китай предпримет какие-либо действия, ей придется самостоятельно решать военные проблемы. Поэтому российская дипломатическая поддержка имеет важное значение. Дело в том, что Россия может немного ослабить агрессивную позицию Китая. Если Россия потеряет силу из-за экономических санкций и ее полностью поглотит Китай, российское влияние сойдет на нет. Это недопустимо.



Россия - исторический друг Индии. Во время войны с Пакистаном в 1971 году США направили флот в Бенгальский залив, чтобы запугать Индию, а СССР поддержал ее. Когда Индия провела ядерные испытания в 1998 году, различные страны, включая Японию, ввели экономические санкции, но Россия этого не сделала.



Индия решительно осудила убийство мирных жителей в Буче, но она никогда не вводила экономические санкции против других стран и не критиковала их действия, поскольку это сужает возможность решения проблемы путем диалога.



Возможно, именно поэтому Япония, как и Индия, не стала вводить экономические санкции против Мьянмы, где армия захватила власть в результате переворота.



Индию критикуют за покупку нефти у России по низкой цене, но это делается для защиты собственных граждан. Объемы импорта российской нефти Индией ничтожно малы по сравнению с показателями ЕС. После начала спецоперации ЕС закупил у России энергоносителей на сумму около 38 миллиардов долларов. Военная помощь, которую Европа оказывает Украине, намного меньше.



Индия зависела от России в области вооружений, но в последние годы она увеличила американскую долю и диверсифицировала источники, взаимодействуя с Францией и Израилем.



Четверка QUAD, объединяющая Японию, США, Австралию и Индию с прицелом на Китай, также чрезвычайно важна для Нью-Дели. Эти четыре страны могут внести большой вклад в создание свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.



Ашок Саджанхар:

Родился в 1952 году. Бывший дипломат: посол в Швеции и Казахстане. Также отвечал за дипломатию в отношении США и России.



Профессор Университета Кеннам Им Урчул: КНДР поверила в правильность укрепления ядерного арсенала; поражение России отразится на Восточной Азии



В 2019 году сорвались переговоры между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, а эпоха решения проблем путем диалога и переговоров закончилась. Единственный способ выжить - укреплять военные и ядерные силы.



Спецоперация на Украине (в 1990-х годах она отказалась от советского ядерного оружия), которая произошла в этом контексте, укрепила уверенность Кима в правильности своего стратегического решения. Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия.



КНДР полностью поддерживает Россию. Она изолирована, и единственными соседними странами, с которыми Пхеньян поддерживает дружеские отношения, являются Китай и Россия.



Обе страны имеют стратегически важное значение, поскольку она отмечают необходимость безопасности КНДР и выступают за ослабление санкций. Они также нужны для сдерживания США, а укрепление солидарности полезно с политической, военной и идеологической точки зрения. Поэтому у Северной Кореи нет другого выбора, кроме как встать на сторону России, несмотря на то, что международное сообщество обвиняет ее в убийствах украинских граждан.



Тем не менее, если Украина при поддержке Запада одержит победу, а Россия проиграет, позиции президента Путина пошатнутся. Может появиться новый президент, но он не обязательно будет защищать КНДР, как раньше. Если это произойдет, то Северная Корея потеряет поддержку России, которая имеет право вето на санкции и другие резолюции в Совете Безопасности ООН, что будет значительным ударом.



Тем не менее, остается еще Китай, но поскольку он сотрудничает с Москвой против Вашингтона, отношения США-Китай-Россия могут трансформироваться в зависимости от исхода ситуации на Украине. В результате это может оказать немалое влияние на обстановку в Северо-Восточной Азии.



Итак, как же реагировать на КНДР? Южная Корея, США и Япония укрепляют свои возможности сдерживания, и обсуждаются упреждающие удары. Такие меры могут побудить Северную Корею проводить ядерные испытания или запускать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) по принципу "сильный против сильного". Вместо сдерживания угроза будет расти. Возникает порочный круг.



Необходимо поддерживать дипломатические каналы. Если начать диалог, возможно, это лишит Северную Корею повода для продолжения провокаций. Если предложить открыто говорить о денуклеаризации и угрозах безопасности для КНДР, вероятно, она пойдет навстречу.



Им Урчул:

Родился в 1965 году в Кимчхоне, Южная Корея. Доктор политических наук в Университете Кеннам. После работы журналистом в газете в 2006 году занял текущий пост. Источник - ИноСМИ

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