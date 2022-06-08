Африканцы ведут Европу к самоубийству, - Владимир Добрынин

11:40 09.06.2022

Африканцы ведут Европу к самоубийству

Владимир Добрынин

журналист

8 июня 2022,



Бывший министр внутренних дел Италии и действующий лидер консервативной партии "Лига" Маттео Сальвини предупредил Европу о надвигающейся на нее демографической катастрофе.



"Если война на Украине будет продолжаться недели или месяцы, это станет экономической и социальной катастрофой и для Италии, и для ЕС, и для Африканского континента, – заявил Сальвини. – Из-за голода и отсутствия поставок российской и украинской пшеницы лето обещает принести нам разрушительную волну иммиграции. Существует реальная опасность того, что 500 миллионов человек двинутся на север в поисках пищи, и я могу представить, куда они пойдут", – заключил Сальвини.



Напомним, что Сальвини в статусе вице-премьера итальянского правительства и министра внутренних дел страны наиболее заметен был именно своими действиями относительно проблемы иммиграции. Его нещадно критиковали толерантные евросоюзные коллеги, а на уровне Брюсселя звучали призывы к премьеру Джузеппе Конте отправить своего строптивого зама на покой. Но Сальвини стоял на своем, блокируя попытки кораблей, подбиравших в Средиземном море африканских и ближневосточных путешественников за европейским счастьем, входить в итальянские порты и выгружать там непрошеных гостей.



И его позиция, надо сказать, на Апеннинах у многих находила поддержку. Исключение министр допускал единственное: "если прибывшие на судне иммигранты не останутся в Италии, а отъедут в другие европейские страны, я их пущу и отправлю, куда они хотят, за пять минут. Но я не хочу, чтобы итальянцы расплачивались за чужие грехи".



Цифра, озвученная Маттео Сальвини, может показаться нереальной. 500 миллионов африканцев накатит на Европу в течение всего нескольких месяцев?! Политик явно рискует нарваться на обвинения в фабрикации фейков, отсутствии способностей к анализу реальной ситуации, стремлении пропиариться на чужих бедах и т. д. Но даже если согласиться с мнением, что Сальвини гиперболизирует опасность и отбросить от озвученной цифры один, да даже два нуля, грозящая Европе волна (а из Африки она главным образом накатывает всегда через Италию и Грецию) выглядит весьма грозно. И это – всего "за несколько летних месяцев".



Можно напомнить, что в 2015-м европейская пресса уже заходилась в ужасе, освещая "цунами беженцев", накатившее на Старый Свет с Ближнего Востока и из Африки. А ведь тогда за весь год в страны ЕС проникло не более 1,5 млн непрошеных гостей. Миллион из них пожелали осесть в Германии. Как утверждает французский аналитик и отставной офицер Жак Гильмен, "из этого миллиона только 5% смогли интегрироваться на рынке труда, к огорчению работодателей". Остальные живут на социальные пособия.



Процесс африканизации Европы идет уже давно. Если копнуть поглубже, то несложно найти подтверждающую это информацию, которую на страницы западных СМИ пускают неохотно – и на фоне которой "500 миллионов африканских гостей" уже не кажутся цифрой невероятной. В 2019 году американский журналист Стивен Смит выпустил книгу "Бегство в Европу" (The Scramble for Europe). В ней он пообещал европейцам решение демографической проблемы континента за счет прибытия и размножения африканцев.



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Суть рассуждений (подкрепленных графиками и цифрами, разумеется) Смита сводится к следующему. В 30-х годах ХХ века население Африки насчитывало около 150 млн человек. Через тридцать лет, когда страны Черного континента активно избавлялись от колониальной зависимости, это число выросло в три раза. По данным сегодняшней статистики, в Африке живет около 1,3 млрд человек, а к 2050 году этот показатель вырастет до 2,4 миллиарда. За такую плодовитость африканцев можно только порадоваться, если бы не одно "но": на своей земле огромная часть этого народонаселения жить не может – в силу ограниченности ресурсов, или не хочет, а хочет преодолеть Средиземное море и осесть в социальном раю.



"Во многих странах Африки годовой доход на человека едва достигает 1000 долларов, – отмечает Смит. – А во Франции, например, на каждого иммигранта государство в год расходует до 50 тыс. евро (медобслуживание, выплата социальных пособий, помощь в оплате арендуемого жилья и т. п.)". Ответ на вопрос, что выберет коренной сенегалец, конголезец или эфиоп в альтернативе "нищая жизнь или незаработанный толстый социальный кошелек", очевиден.



Смит в своем "Бегстве..." призывает Европу не бояться нового нашествия африканцев, утверждая, что "есть и хорошие новости". К белым братьям, оказывается, отправляются (и будут отправляться) не бедные, а вполне состоятельные граждане африканских государств. Оно и понятно. "Путешествие в европейцы – удовольствие недешевое, обходится как минимум в 2,5 тыс. долларов, а такими суммами располагать неимущие и неквалифицированные специалисты не могут по определению, – уверен автор. – Значит, Европа получает незадорого большое количество высокообразованных людей, чьи руки и головы найдут применение в экономике ЕС".



Причем в таких масштабах, что никому и не снилось: Смит считает, что к 2050 году количество африканцев в Европе (не только переехавших, но и родившихся уже на ее территории) вполне может достигнуть 1,25 миллиарда. Число коренных европейцев к тому времени сократится с нынешних 510 до 450 миллионов (спасибо так называемому сознательному материнству, популяризации течения childfree и прочему ЛГБТ). Стоит ли Европе переживать за свое будущее, задается вопросом автор "Бегства...", и сам себе отвечает: ни в коем случае! Иммигранты же приедут с единственной целью – обслуживать коренных жителей. Резкое увеличение количества работающей молодежи обещает безбедную старость уменьшающемуся числу пенсионеров – все будет ОК!



Даже ООН в своем докладе "Замещающая миграция: решение проблемы сокращающегося и стареющего населения?" уверена, что будет именно так. "Для поддержания необходимого объема пенсионных отчислений Европе необходимо принимать как минимум один миллион иммигрантов в год", – резюмируют авторы доклада. Всего один миллион? А почему тогда Стивен Смит говорит о каком-то запредельном миллиарде с лишним? Дело в том, что миграция из Африки, да и с Ближнего Востока тоже, происходит по схеме "один пишем, шесть (семь, восемь и далее) в уме".



Иначе говоря, африканец, способный заплатить несколько тысяч долларов за путешествие в Европу – на самом деле и близко не находится к категории лиц, обладающих платежеспособностью. Он – полпред целой деревни, или большой семьи, скинувшейся ему на поездку в социальный рай. Закрепившись в котором – то есть получив ВНЖ, социалку и (возможно) работу, он начинает заниматься "воссоединением семьи". Неожиданно (для властей принимающей страны, конечно) у него обнаруживается несчетное количество ближайших родственников, которых он перетягивает в Европу, где уважают право на неделимость семьи. Так "миллион иммигрантов в год для обеспечения прожиточного минимума белых пенсионеров" легко превращается в семь, а то и десять миллионов. А дальше семьи прибывших разрастаются, так как три-четыре ребенка для их ячейки общества – дело рутинное.



В ходе своей предвыборной кампании президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Европа должна быть готова в ближайшие годы принять до 50 миллионов африканских иммигрантов, "гонимых голодом". Процесс африканизации Европы практически неостановим, считает и упоминавшийся выше Жак Гильмен. А всему виной "забота о правах человека, превратившаяся на Западе в религию, которая приведет нас скорее в ад, чем в рай".



"Есть две Европы. Одна – которая боится потерять свою "душу". И другая, которая хочет во что бы то ни стало доказать, что она у нее есть", – констатирует аналитик, подталкивая читателей к выводу, что любая из названных Европ ведет Старый Свет к краху. "Это сулит нам трагическое будущее. Ясно, что европейцы чувствуют, как массовая иммиграция стала экзистенциальной угрозой, но отказываются реагировать, опасаясь отрицания своих великих гуманистических принципов. Это великое коллективное самоубийство".



А в это время Евросоюз ввел очередной, уже шестой, пакет беспрецедентных санкций против России, в числе которых – ужесточение ограничений на поставку минеральных удобрений. Что, разумеется, еще ближе подводит планету к черте голода – причем самую бедную ее часть, которая в результате и окажется в Европе.