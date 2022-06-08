Батыр Атдаев перемещен из Генпрокурора в вице-премьеры Туркменистана

11:53 09.06.2022

Бывший генпрокурор, а ныне вице-премьер Атдаев будет бороться с коррупцией в сфере торговли

В ходе состоявшегося 4 июня заседания правительства президент отметил недостатки в сфере торговли и производства товаров народного потребления, особенно сельскохозяйственной продукции, а также подчеркнул, что плохо выполняется поручение о повышению объема импортозамещающих товаров.



Месяц назад, 6 мая вице-премьеру-куратору торгового комплекса Чары Клычеву президентом, со ссылкой на доклад генерального прокурора Батыра Атдаева, было указано на ослабление контроля над деятельностью подведомственных учреждений торговли, коррупцию и нарушение правил реализации населению продуктов питания, в частности, растительного масла, и объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков.



Ч.Клычев работал в должности вице-премьера-куратора сферы торговли с апреля 2018 года. Ранее он занимал пост председателя Высшей контрольной палаты. За 4 года работы в правительстве это был уже четвертый выговор, три из которых - строгие с последним предупреждением.



Исходя из того, что допущенные недостатки исправлены не были, президент освободил Ч. Клычева от занимаемой должности, назначив на его место освобожденного от должности генпрокурора Б.Атдаева.



Временное исполнение обязанностей генерального прокурора возложено на заместителя генпрокурора, старшего советника юстиции Бекмурада Бекмурадова.



Согласно Конституции Туркменистана, для назначения на должность и освобождение от должности генерального прокурора Туркменистана требуется согласие Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана. Статья, 71, пункт 16.