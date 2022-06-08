Глава департамента труда акимата Семипалатинска Куржикаев уличен в взяточничестве

12:40 09.06.2022

Новый коррупционный скандал разразился в акимате Семея

Эльдар НУРУЛЛИН



Антикоррупционная служба расследует уголовное дело в отношении руководителя отдела занятости, социальных программ и РАГС города Семея Мурата КУРЖИКАЕВА, передает Экспресс К.

В ответ на официальный запрос нашей редакции Антикор сообщил, что чиновника подозревают в получении взятки в значительном размере от предпринимателя за действия, которые входят в его служебные полномочия. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



В случае если КУРЖИКАЕВА признают виновным в совершении коррупционного преступления, к ответственности также привлекут заместителя акима города, который курирует работу его отдела. Сегодня эту должность занимает 36-летний Айдар САДЫРБАЕВ.



После вступления в силу обвинительного приговора суда должна быть рассмотрена дисциплинарная ответственность заместителя акима города Семея в соответствии со статьей 43 Закона "О государственной службе РК",



- уточнили в Агентстве по делам государственной службы.



К сожалению, коррупционные скандалы в администрации Семея - не редкость. К примеру, несколько лет назад здесь была осуждена заместитель руководителя отдела образования Сара ЕЛЕУСЫЗОВА, которая потребовала в качестве мзды пять кило говядины.



Ранее Экспресс К писал о том, что сотрудницы отдела акимата Семея попались на хищениях миллионов бюджетных тенге.