Закон о госязыке. В городе Ош проверяют рекламные вывески

13:37 09.06.2022

Анастасия МОКРЕНКО



Комиссия по государственному языку при мэрии города Оша проверила состояние рекламных объектов, вывесок, баннеров на территории МТУ "Сулайман-Тоо". Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.



На улице Курманджан Датки выдали около 20 предписаний и предупреждений о приведении рекламных объектов в соответствие с нормами законов о государственном языке и о рекламе, демонтировали испортившиеся вывески и незаконно установленные.



Такие рейды будут проводиться во всех МТУ города еженедельно.