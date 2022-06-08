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|Закон о госязыке. В городе Ош проверяют рекламные вывески
13:37 09.06.2022
Анастасия МОКРЕНКО
Комиссия по государственному языку при мэрии города Оша проверила состояние рекламных объектов, вывесок, баннеров на территории МТУ "Сулайман-Тоо". Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
На улице Курманджан Датки выдали около 20 предписаний и предупреждений о приведении рекламных объектов в соответствие с нормами законов о государственном языке и о рекламе, демонтировали испортившиеся вывески и незаконно установленные.
Такие рейды будут проводиться во всех МТУ города еженедельно.