Казахстан. Метисы требуют защиты своих конституционных прав, - А.Ахметова

13:38 09.06.2022

Метисы требуют защиты своих конституционных прав



Владислав ЮРИЦЫН



Блогер Анастасия Ахметова о токсичной среде вокруг метисов и русскоязычных Казахстана



