Гендерное насилие в Таджикистане: как выйти из кризиса

13:41 09.06.2022

Автор: Лига женщин юристов РТ



Проблема сексуально-гендерного насилия остается актуальной в Таджикистане: только в органы милиции в прошлом году поступило 3 тысячи 485 заявлений о насилии в семье.



Для изменения существующей ситуации реализовывается проект Инициативы "Луч света" Лигой женщин-юристов Республики Таджикистан, который стал толчком для государственных, судебных, правоохранительных органов, международных и общественных организаций.



Проект, который реализуется с 1 сентября 2021 года по 30 июня 2022 года включал в себя прямую работу с участниками судебного процесса при расследовании дел по защите прав женщин от любого вида насилия. Ведь по международным оценкам каждая третья женщина в мире испытывала физическое или сексуальное насилие.



В Таджикистане эти явления усугубляет отсутствие системной работы по повышению правовых знаний граждан.



Тренинги для повышения гендерной чувствительности



Таджикистан ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 1995 году и принял на себя ряд обязательств, в том числе пресекать любые формы насилия в отношении женщин. Чтобы повысить правовую культуру, были проведены встречи, семинары и тренинги среди судей, работников милиции, адвокатов, юристов Центров бесплатной юридической помощи (БЮП) в Худжанде, Бохтаре, Душанбе, Гиссаре, Исфаре, Яване, Восе и других районах республики.



В результате более 200 судей, 200 сотрудников органов милиции, 200 юристов и 30 адвокатов повысили свои знания и гендерную чувствительность при расследовании и рассмотрении дел, связанные с СГН.



В рамках проекта была оказана техническая поддержка Верховному суду, министерствам внутренних дел и юстиции, Союзу адвокатов, руководителям Учебных отраслевых центров, Государственному учреждению "Центр правовой помощи" и местными органами государственной власти по подготовке учебной программы для повышения гендерной чувствительности сотрудников отраслей.



Программы для работы с женщинами



Все это помогло разработать Программы, где отражены международные нормы и механизмы осуществления законов, связанных с предотвращением любого вида насилия в отношении женщин и девочек, а также другими вопросами повышения гендерной чувствительности. Программа по повышению потенциала адвокатов предоставлена не только в Коллегии адвокатов целевых регионов, но и по всей республике.



Она будет способствовать улучшению качества предоставляемых услуг для переживших СГН. Также в рамках проекта разработана методическая правовая литература, где отражены механизмы координации Центров БЮП со службами здравоохранения, приютами и другими подразделениями.



Итоги проекта



В результате 10-месячного проекта был подготовлен итоговый документ "Оценки потребностей для расширения прав и возможностей женщин в секторе безопасности и женщин-инспекторов милиции для предотвращения и реагирования на случаи сексуального гендерного насилия".



Внесены конкретные изменения и дополнения в методическое пособие для государственных юристов при оказании правовой помощи для достижения гендерного равенства и искоренения сексуального насилия. Помимо всего прочего, проект инициировал разработку Стратегии учета и продвижения гендерной проблематики для расширения доступа женщин к руководящим должностям на период до 2030 года.



В конце июня месяца планируется проведение Национальной конференции, в которой примут участие государственные, правоохранительные, судебные органы, международные и общественные организации.



Целью этого мероприятия является представление результатов обзора, обсуждение стратегии последующих действий по предложенным поправкам для приведения национального законодательства, касающегося СГН, в соответствие с международными стандартами.