В Таджикистане запустили национальный браузер – Dodaho

13:42 09.06.2022

Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus



Ранее был запущен поисковик с таким же названием.



В Таджикистане запустили национальный браузер - Dodaho, аналог браузерам Google и Яндекс. Для его запуска создатели потратили более 40 тыс. сомони.



Создатель браузера Файзуллоджон Сафаров, преподаватель в филиале университета МИСиС в Душанбе, в беседе с "Азия-Плюс" сказал, что их главное отличие от других браузеров в том, что Dodaho не собирает данные пользователей.



"Браузер с начала июня уже функционирует. Язык браузера таджикский по умолчанию, имеет встроенную собственную поисковую систему и прост в использовании. Эта всего лишь начальная версия, она будет обновляться. На данном этапе у версии высокая скорость передачи данных, минимум расхода трафика интернета, удобный интерфейс на трех языках. Главное отличие нашего браузера в том, что он не собирает личные данные пользователей.. У Google, Opera, Yandex своя политика, у нас - своя", - отметил Сафаров.



Браузер Dodaho можно скачать тут, установить его и пользоваться можно без какого-либо аккаунта.



"В дальнейшем мы планируем запустить свой email, и тогда уже можно будет регистрировать аккаунт", - сказал его автор.



Создатели верят в успех проекта и уверены, что их продукт на рынке найдет своих пользователей.



"Мы верим в успешность проекта настолько, насколько верят в успех создатели новых телеканалов, социальных сетей или радиостанций. Любой хороший продукт найдет своих пользователей. Все тонкости и нюансы нашей страны нам известны лучше, чем, например, иностранным компаниям, и нам проще решать эти проблемы", - говорит Сафаров.



По его словам, цель запуска проекта – создание площадки для осуществления новых инновационных идей в области IT и робототехники, ориентированных на социальные нужды населения страны.



"Это первый браузер версии 1.0 компании и наши затраты превысили 40 тыс. сомони. В дальнейшем мы планируем вложить еще 60 тыс. сомони для усовершенствования до версий 1.1 и 1.2", - поделился планами Сафаров.



Напомним, что ранее Файзуллоджон Сафаров вместе со своей командой запустили национальный поисковик Dodaho, которым по его словам ежедневно посещают от 20 до 50 тыс. пользователей.