Теневая экономика: бездомные в Актобе оказались учредителями фирм с оборотом в 800 млн тенге

13:48 09.06.2022

В Актобе бездомные оказались директорами и учредителями фирм с теневым оборотом в 800 млн тенге. Об этом сообщил прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев, передает Zakon.kz.



Прокуратурой района в ходе анализа применения законодательства о противодействии теневой экономике установлено, что 14 человек, содержащихся в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, зарегистрированы в качестве предпринимателей либо числятся в качестве директоров и учредителей товариществ с ограниченной ответственностью.

Жасулан Даулембаев



По словам районного прокурора, "опрошенные владельцы "бизнеса" показали, что не имеют к этому никакого отношения, трое из них являются лицами с инвалидностью 1-й и 2-й групп".



Оборот такого "бизнеса" с 2021 года по апрель 2022 года составил около 800 млн тенге.

Жасулан Даулембаев



Как отметил прокурор района Алматы, "по результатам анализа вынесено представление об устранении нарушений законности в налоговые органы, а материалы направлены в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения".



Динара Халдарова

Актобе