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Теневая экономика: бездомные в Актобе оказались учредителями фирм с оборотом в 800 млн тенге
13:48 09.06.2022

В Актобе бездомные оказались директорами и учредителями фирм с теневым оборотом в 800 млн тенге. Об этом сообщил прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев, передает Zakon.kz.

Прокуратурой района в ходе анализа применения законодательства о противодействии теневой экономике установлено, что 14 человек, содержащихся в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, зарегистрированы в качестве предпринимателей либо числятся в качестве директоров и учредителей товариществ с ограниченной ответственностью.
Жасулан Даулембаев

По словам районного прокурора, "опрошенные владельцы "бизнеса" показали, что не имеют к этому никакого отношения, трое из них являются лицами с инвалидностью 1-й и 2-й групп".

Оборот такого "бизнеса" с 2021 года по апрель 2022 года составил около 800 млн тенге.
Жасулан Даулембаев

Как отметил прокурор района Алматы, "по результатам анализа вынесено представление об устранении нарушений законности в налоговые органы, а материалы направлены в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения".

Динара Халдарова
Актобе

Источник - zakon.kz
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