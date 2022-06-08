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Клан Елбасы предпочитает хранить деньги в Дубае, - Андреас Крейг
13:49 09.06.2022

клан Елбасы предпочитает хранить деньги в Дубае – аналитик
Почему клан Елбасы предпочитает хранить деньги в Дубае – аналитик
Андреас Криг, адъюнкт-профессор Школы исследований в области безопасности Королевского колледжа Лондона и директор консалтинговой компании по политическим рискам MENA analytica, специально для сайта некоммерческой организации DAWN – Демократия для арабского мира, написал материал о том, почему олигархи и клептократы России и Азии, пытаясь избежать "железного занавеса", ищут безопасного убежища для себя и своих средств в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как написал Криг, после вторжения России в Украину огромный поток российских богатств, спрятанных в офшорах, стал перетекать из Лондона, Нью-Йорка и других некогда гостеприимных городов, чтобы избежать нового "железного занавеса" западных санкций. Новым убежищем для клептократов и олигархов стал Дубай.

"Несмотря на то, что Объединенные Арабские Эмираты считаются ключевым партнером США на Ближнем Востоке, они сделали больше, чем любая другая страна, чтобы помочь российским клептократам избежать санкций, введенных США в связи с войной в Украине", – пишет Андреас Криг.

По мнению аналитика, Эмираты давно превратились в одну из ведущих мировых прачечных.

"В ОАЭ уже много лет существует проблема грязных денег, поскольку монархия Персидского залива проявляет значительную терпимость к поступающему иностранному богатству в любой форме. От главарей турецкой мафии и сверхсанкционированных ближневосточных авторитаристов до иранской Революционной гвардии… Однако, в отличие от Панамы, Каймановых островов или Британских Виргинских островов, привлечение грязного иностранного капитала для ОАЭ – не просто схема наживы. Он стал неотъемлемой частью его политики, направленной на обеспечение своих интересов через сети иностранного влияния, которые стирают границы между бизнесом и дипломатией".

Как пишет Криг, статус Дубая, как глобального финансового центра, на самом деле подразумевает под собой место, где легко вести бизнес и прятать свои деньги.

"От роскошной прибрежной недвижимости до золота, криптовалют и других теневых финансовых услуг – ОАЭ предоставили ряд инвестиционных возможностей группе сомнительных личностей: финансисту сирийского режима Рами Махлуфу; ливийскому военачальнику Халифу Хафтару; свергнутому президенту Афганистана Ашрафу Гани, пытающемуся спрятать украденные государственные средства; членам клана бывшего казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева, нуждающимся в безопасном месте для своих денег. Без вопросов ОАЭ предлагают идеальный пакет для тех, кто пытается обойти санкции за нечестно полученные доходы посредством коррупции, эксплуатации и других незаконных действий. Для этой влиятельной элиты Эмираты стали синонимом богатства и финансовой безопасности. То, что правительство Эмиратов может затем использовать для заключения других сделок и получения преференциального режима для ОАЭ в странах этих элит в глобальной конкуренции за влияние и доступ".

По словам Андреаса Крига, то же самое относится и к укрывательству кремлевских клептократов. Как сообщает The New York Times, по меньшей мере 38 бизнесменов и чиновников, связанных с ближайшим окружением Путина и подвергшихся западным санкциям, владеют 76 объектами недвижимости стоимостью более 314 миллионов долларов только в Дубае. В этот список входят государственный и политический деятель, бизнесмен Александр Бородай, бизнесмен Руслан Байсаров, Рамзан Кадыров.

Аналитик уверен, что ОАЭ не беспокоят репутационные издержки превращения в такой заметный центр для грязных денег. И маловероятно, что правительство Эмиратов будет устранять эти преднамеренные недостатки в своей финансовой системе, поскольку оно может использовать их для получения рычагов воздействия на влиятельных партнеров и клиентов в областях стратегической деятельности ОАЭ.

Источник - dawnmena.org
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