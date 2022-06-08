Борис Джонсон отбился и повис, - Г.Ярцев

13:56 09.06.2022

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Внутрипартийной оппозиции не удалось свалить британского премьера, но возможно новое голосование, которое поставит под удар поддержку Лондоном Украины.



Хотя нынешнему лидеру консерваторов удалось выдержать первый натиск, история вовсе не закончена



"Коней на переправе не меняют", - так решили британские консерваторы, которые накануне большинством голосов при тайном голосовании подтвердили доверие нынешнему лидеру своей партии Борису Джонсону. Ему помогла, как говорят многие аналитики, сложная международная обстановка: противостояние с Россией, ситуация на территории Украины, риск глобального голода и опасения насчет начала новой мировой войны. Соответственно, Джонсон автоматически сохранил и пост премьер-министра Великобритании.



Формальным поводом для того, чтобы устроить вотум доверия, стали вечеринки, которые устраивались в период ковидной самоизоляции членами британского правительства, а также участие в таком празднике самого Джонсона. Реальная же причина - недовольство политикой правительства, которое накопилось уже даже внутри правящей партии.



Хотя Джонсону удалось отбиться от первого натиска, история вовсе не закончена. Консервативная партия теперь расколота. За недоверие Джонсону проголосовали 148 ее депутатов, а поддержали премьера 211. При этом, чтобы сохранить пост, премьеру надо было набрать в свою поддержку половину плюс один голос представителей партии, то есть, в нынешней ситуации, как минимум 180 голосов.



По старым внутрипартийным правилам Джонсон получил иммунитет от новых попыток его свергнуть на 12 месяцев. В реальности недовольство его политикой заметно выше, чем это показало голосование. Так что противники нынешнего премьера внутри Консервативной партии не готовы отступать. Сразу после провала этой попытки они заговорили о необходимости пересмотра правил, чтобы в следующий раз вынести вотум недоверия можно было бы уже через шесть, а еще лучше, даже через три месяца.



В британской прессе для определения сложившейся ситуации активно используется термин "внутрипартийная гражданская война". Лейбористы же злорадствуют, говоря о том, что консерваторы из-за раскола точно потеряют власть во время следующих парламентских выборов в Великобритании, пока запланированных на 2024 год. "Лейбористы вернут Британию в нужное русло", - сразу после голосования по доверию Джонсону пообещал их лидер Кир Стармер.



Парадокс здесь в том, то ругают Джонсона за внутреннюю политику, а за внешнюю больше хвалят. В первую очередь, это касается активной позиции премьера, которую он занял после 24 февраля. В связи с этим Джонсона начали даже сравнивать с Уинстоном Черчиллем, возглавляющем список величайших британцев. Что, возможно, и позволило ему усидеть.



Другая причина - отсутствие явного альтернативного лидера среди консерваторов. Но вот это как раз может измениться в ближайшие месяцы за счет того, что часть Консервативной партии перешла в открытую оппозицию к премьеру. Впрочем, даже если такой лидер постепенно "вырастет", ему еще придется предлагать альтернативную программу.



Пока же Джонсона активно критикуют сразу по нескольким направлениям: за излишний либерализм в регулировании миграции, за недостаток политического консерватизма, за высокие налоги и так далее. Только вот четкой реальной альтернативы существующему курсу никто не предлагает.



При этом, не все, что хорошо для премьера, хорошо и для Великобритании. Возникшая политическая нестабильность будет только расширяться. Опросы общественного мнения показывают не самую типичную картину. В целом британцы скорее поддерживают Бориса Джонсона. За его отставку высказывается немногим более 40%, а более 55% считают, что консерваторы проголосовали правильно. При этом прямо обратная картина среди сторонников и членов Консервативной партии. Там премьера поддерживает примерно 41,5%, и более 55% говорят, что ему не доверяют.



На самом деле, такое в британской истории уже бывало, причем как раз с правительствами консерваторов. И местные наблюдатели уже напоминают, что в большинстве случаев подобная политическая нестабильность заканчивалась плохо как для премьера, так и для его партии. Вряд ли, как это случалось в прошлом, от Консервативной партии может отколоться группа недовольных, попытавшись запустить собственный политический проект. Но развалить правительство и, совместными с Джонсоном усилиями, "потопить" партию на выборах, недовольные вполне могут.



С другой стороны, экс-премьер Тереза Мэй, некогда тоже лидер консерваторов, тоже была в подобной ситуации и сумела разгромить внутрипартийную оппозицию, сохранив власть. Так что прощаться с Борисом Джонсоном прямо сейчас еще рано. Тем более, вполне возможное обострение международной ситуации. Оно, если случится, точно не ослабит, а усилит позиции Бориса Джонсона, как активного сторонника однозначной поддержки Украины со стороны НАТО и Запада в целом.



Георгий Ярцев