Привилегии Назарбаева рухнули, как карточный домик, - Гульнара Бажкенова

13:58 09.06.2022

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Конституционный референдум зафиксировал политическое поражение бывшего "елбасы", полагает главред Орда.kz Гульнара Бажкенова.



Токаева может тяготить мандат, полученный от предшественника, и тогда он решится на досрочные президентские выборы, хотя это и сократит его срок пребывания у власти.



Официальные итоги референдума о конституционной реформе в Казахстане будут объявлены только 8 июня, хотя уже известно, что 77,18% избирателей в минувшее воскресенье поддержали предложения Касыма-Жомарта Токаева.



Напомним, что основная часть поправок, вынесенных на всенародное обсуждение, направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления в Казахстане к президентской республике с сильным парламентом. Кроме того, они исключают действовавшие прежде положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева, который еще в начале нынешнего года носил официальный титул "елбасы" (лидера нации).



В частности, из Конституции теперь будет исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран и пункт о том, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются конституцией республики и конституционным законом.



Главный редактор издания Орда.kz Гульнара Бажкенова в подкасте "Включите звук" высказала предположение, что Токаев теперь может пойти на досрочные президентские выборы, причем это не продлит, а сократит его срок пребывания у власти.



- Как в республике рассматривают этот референдум: как окончательное вступление в права Касыма-Жомарта Токаева или как первый шаг к началу политических реформ в стране?



- Если говорить об экспертном сообществе, то превалирует мнение, что этот референдум является тестом на доверие президенту Токаеву, который он сам инициировал. При этом сомнений в результатах референдума не было. Как прогнозировали, что более 70% выскажется "за", так и произошло.



Есть много критических высказываний. Самое типичное - предлагалась половинчатая конституционная реформа, которая не поменяла главного. Сильная президентская власть остается таковой и впредь. У главы государства очень много полномочий, парламент остается двухпалатным, сенат не упраздняют, все назначения проводит президент. Радикальные критики говорили, что нужна новая конституция и переход к парламентской республике.



Я пошла на референдум и проголосовала "за". Какие у меня аргументы? Я считаю, что предложенные поправки - прогрессивные. До этого всегда изменения в конституцию приводили к регрессу. Это было ужесточение президентской власти, дополнительные полномочия Назарбаеву, прославление его культа. Нынешние реформы - это первый осторожный шаг в сторону прогресса. Пусть президент предлагает судей, глав местной исполнительной власти, но раньше не было и этого. До того их просто назначали, а теперь их должны согласовывать с местными органами представительной власти. И предлагать обязательно две кандидатуры. Это шаг вперед или назад?



- Назарбаев выступил перед референдумом и заявил о поддержке Касыма-Жомарта Токаева. Как вы расцениваете этот шаг первого президента страны, который долго хранил молчание?



- Скорее, это признание политического поражения. Назарбаев поддержал эти поправки, но нужно ли это было Токаеву? Правда в том, что нет ситуации, когда за Назарбаевым идет большой электорат, и он призывает его голосовать за реформы. Такого электората нет. Это был политический ход. Может быть, Назарбаев хотел продемонстрировать действующему президенту, что он официально выступил в его поддержку и рассчитывает на что-то в ответ.



Мы знаем, что сейчас расследуются уголовные дела против родственников первого президента. В частности, против его племянника. В обществе все время поднимается вопрос о состоянии самого Назарбаева и его детей. Есть люди, которые очень активно выступают за возврат активов семьи. Это неожиданное интервью можно расценивать как какой-то торг, но ни в коем случае, как поддержку Токаева. Никому она сейчас не нужна, потому что нет авторитета у Назарбаева.



- Когда мы с вами говорили о ситуации в республике 18 января, вскоре после трагических событий, то лейтмотивом беседы, было то, что семья Назарбаева не собирается уходить с тех позиций, которые обеспечивали ей безбедное существование. Можно ли сказать, что ситуация в этом плане серьезно изменилась?



- Семья Назарбаева потеряла свое политическое влияние. Прошедший референдум это зафиксировал, потому из конституции убрали все упоминания первого президента. Назарбаев теряет все свои особые полномочия и привилегии, которые ему давал основной закон. Больше нет такого понятия, как неприкосновенность первого президента и его семьи. Все это рухнуло, как карточный домик.



Но у них остаются огромные финансовые ресурсы. У дочери Назарбаева в руках сильные СМИ: самый популярный телеканал, массовые газеты. Возможно, что интервью первого президента, в котором он поддержал поправки, предложенные Токаевым, - это демонстрация, мол "мы ничего против предпринимать не будем". Например, игры в СМИ. Если посмотреть сейчас прессу, которая принадлежит Дариге Назарбаевой, то там открытых атак на Токаева нет.



Резюмируя, можно сказать, что политического влияния на принятие решений у семьи нет, но остаются громадные капиталы, которые она в любой момент может использовать в политической борьбе. Не открытой, а скрытой.



- Где эта борьба может выйти наружу? Как дальше будет развиваться новая система власти в Казахстане?



- Эксперты делают прогнозы, что парламентские выборы должны состояться в январе 2023 года. Что касается президентских выборов, то про них говорят осторожнее. Есть мнение, что Токаев получив поддержку на референдуме (более 70%) при отсутствии явных нарушений, может пойти на досрочные выборы уже в августе 2022 года.



Почему? Он ведь тем самым сократит время своей власти, урезав свой первый срок на два года. Токаева может тяготить мандат, полученный от Назарбаева. Его считают преемником первого президента, которого выдвинул Назарбаев. Теперь он принял изменения в конституции и оставшиеся два года создают подвисшую ситуацию. С одной стороны, у Токаева законный мандат еще на два года, но ощущение, что это он в подвешенном состоянии есть. Чтобы ее разрешить, Токаев может пойти на досрочные выборы. Я уже слышала про август этого года.



К тому же, следующие выборы должны состояться в 2024 году. Сейчас очень тяжелая экономическая и международная ситуация, мир живет в ожидании какой-то глобальной катастрофы. Один из моих высокопоставленных собеседников сказал, что через два года может разразиться мировая война. Проводить в такой ситуации выборы будет очень сложно. Сейчас Токаев получит мандат на пять лет. Упреки, что он может пойти на третий срок - это спекуляции чистой воды, потому что пока Токаев не дал никаких поводов подозревать его в таком желании.



- Интересный прогноз. Если Токаев действительно сократи время своего пребывания у власти, то это будет очень оригинально для постсоветского пространства. Обычно у нас политики стремятся к обратному…



- Это не прогноз, а предположение, основанное на мнениях разных экспертов. Я допускаю, что это вероятный сценарий. Например, 8 июня будут оглашены результаты референдума, а в течение недели могут объявить, что в августе будут выборы. Допускаю, но это не прогноз, потому что сам Токаев до референдума заявлял, что у него нет никаких поползновений на досрочные выборы или третий срок.



Беседовал Петр Годлевский