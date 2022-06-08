Казахстан. Субсидирование сельского хозяйства: как Нурали Алиев собирает оброк с фермеров

14:17 09.06.2022

Айнура Аханова



АО "Транстелеком", где председатель совета директоров – внук Нурсултана Назарбаева, оказался в центре схемы: под видом конкурентной среды создавались условия для фактической монополии в области субсидирования сельского хозяйства. Корреспондент Orda.kz выяснил, как владельцы сервиса Subsidies "монополизировали" рынок и кто им в этом помогал.



До сегодняшнего дня на рынке IT-продуктов cистема Subsidies была единственной платформой субсидирования. Она интегрирована в портал Qoldau.kz, который предоставляет различные сервисы для фермеров (мониторинг, страховой сервис, сервис налогового администрирования).



Портал Qoldau был разработан государственным информационно-учетным центром (АО "ИУЦ"), который также занимается сопровождением сервиса субсидирования, и который заключил договоры с акиматами всех областей на предоставление доступа к сервису.



Фермерам, чтобы получить доступ к сервису, необходимо открыть лицевой счет. Оплата за открытие и ведение лицевого счета варьируется от 3 до 11 МРП ежегодно (от 9189 до 33 693 тенге) в зависимости от объема субсидий. Только после открытия счета, фермеры могут подать заявку на получение государственных субсидий.



Согласно аналитике самого сервиса, уже подано 648 140 заявок, зарегистрировано более 200 тысяч человек.



Если предположить, что зарегистрированные в системе подавали заявку на минимальные субсидии и оплачивали всего 3 МРП, то сервис Subsidies приносит ежегодный доход около 2 миллиардов тенге свои владельцам. В реальности же часть фермеров оплачивают и 11 МРП.



Как вышло, что сервис Subsidies – единственный в своем роде



Понятие информационной системы субсидирования появилось в 2018 году, когда Министерство сельского хозяйства предложило принять меры по автоматизации государственных услуг в сфере субсидирования субъектов агропромышленного комплекса.



Так были внесены изменения в Правила субсидирования в части включения автоматизации процессов и исключения подачи заявок в бумажной форме. Обновленные Правила содержат требования к информационной системе, необходимые для оказания государственной услуги в электронном формате.



АО "ИУЦ", имея административные ресурсы в качестве квазигосударственной компании, предложило оказывать услуги доступа к системе субсидирования местным органам управления за 1 МРП. Неудивительно, что конкурсы по всем регионам в 2018 году выиграло АО "ИУЦ", а второе место везде заняла компания ТОО "KITiK Professional".



Интересно, что ИУЦ начал оказывать услуги по доступу к информационной системе субсидирования в январе 2018 года (согласно порталу госзакупок), в то время как само понятие "информационной системы субсидирования" законодательно появилось только с 23 июля 2018 года согласно Приказу Министра сельского хозяйства.



Также понятно, почему другие компании не участвовали в конкурсе – нигде в условиях или соответствующих Правилах не указана возможность получения выгоды от предоставления услуг путем установления тарифов для пользователей. Об этом знали только АО "ИУЦ" и разработчики системы.



Редакция Orda.kz направила запрос: "Почему система подачи заявок на господдержку (сервис субсидирования) создавалась не под контролем Минсельхоза РК, а была отдана на разработку АО "ИУЦ" с привлечением частных структур?". Однако ни Министерство сельского хозяйства, ни АО "ИУЦ" на этот вопрос до сих пор не ответили.



В 2019 году во всех конкурсах по предоставлению доступа органам местного управления участвует уже АО "Транстелеком", а в компаньонах к нему одна единственная компания, но уже ТОО "Yuwert IT". Услуга предоставляется через ту же информационную систему на qoldau.kz.



В 2020 году победитель конкурса опять меняется – везде только ТОО "Первое кредитное бюро", учредителями которого являются банки Фонда Назарбаева: Jusan Bank, АТФ Банк, а второй участник снова ТОО "KITiK Professional".



В 2021 опять участвуют только 2 компании: АО "ИУЦ" и ТОО "KITiK Professional".



При этом, конкурсы подписываются названием компании-победителя. Например, название объявления – "кредтное бюро", а победитель – ТОО "Первое кредитное бюро". То есть акиматы заранее знают, кто победит. Это подтверждает и список участников за все 5 лет, состоящий всего из нескольких компаний.



Кому принадлежит сервис Subsidies?



Сервис субсидирования Subsidies был разработан ТОО "ЦИФС". Администрированием занимается АО "ИУЦ". Сервис находится в частной собственности ТОО "ЦИФС" и АО "Транстелеком".



Собственники сервиса субсидирования:



АО "Транстелеком" – один из крупнейших операторов связи в Республике Казахстан, отделился от "Казахстан темир жолы" в 1999 году. В 2016 году Председателем Совета директоров стал Алиев Нурали Рахатович.



В 2021 году компания Нурали Алиева ТОО "Unit Telecom" приватизировала 75% пакета акций АО "Транстелеком" (за минусом одной акции).



В списке учредителей ТОО "Центр информатизации финансовых систем" числится Абильмагжанов Канат Беркутович, который был директором Департамента развития государственных услуг Минсельхоза в 2013 году и директором госучреждения "Республиканский научно-методический центр агрохимической службы" в 2019 году.



Администратор сервиса субсидирования: АО "ИУЦ" принадлежит Министерству финансов и является Единым оператором в сфере учета госимущества. Основная деятельность компании – сопровождение Реестра государственного имущества E-Qazynа за 500 миллионов в год, депозитария финансовой отчетности DFO и сопровождение платформы для бизнеса Qoldau.



Таким образом, в течение 5 лет фермеры оплачивали миллиарды тенге в карман АО "Транстелеком" и ТОО "ЦИФС" за неимением альтернативного варианта.



Критика системы субсидирования Subsidies



Марат Ахметжанов, экс-глава Антикоррупционной службы, в декабре 2021 года заявил:



"В базе Qoldau, где подаются заявки, нет прозрачности очередей. Выдача субсидий осуществляется по принципу "кто успел, тот и получил". Сроки приема заявок привязаны к дате выделения средств. Это позволяет продавать инсайдерскую информацию. В итоге субсидии достаются только "своим". Более того, по закону бесплатная подача заявки на деле оказалась платной".



В том же 2021 году Касым-Жомарт Токаев подверг разгромной критике Министерство сельского хозяйства за провал государственной программы поддержки агропромышленного комплекса. Выяснилось, что часть бюджетных средств, выделенных на субсидирование фермеров, была разворована чиновниками управлений сельского хозяйства областных акиматов. Госслужащие, имея доступ к информационным системам Qoldau, "ИАС" (plem.kz) и "ИСЖ" Минсельхоза, фальсифицировали данные бюджетных заявок, составляя их от вымышленных или подставных лиц, затем получали бюджетные деньги и тратили их по своему усмотрению.



Минсельхоз внедрит бесплатную систему субсидирования



Помимо правительства, работу cервиса субсидирования на платформе Qoldau критиковали и фермеры. Минсельхоз рассказал, что начал разрабатывать бесплатную государственную систему субсидирования в связи с жалобами фермеров и требованием бесплатной подачи заявок на получение субсидий.



У сельхозтоваропроизводителей имеется ряд жалоб к сервису субсидирования: сбои, беспорядочное распределение, технические проблемы при подаче заявок и другие неполадки. Эти сбои АО "ИУЦ" объяснял нехваткой вычислительных мощностей и большой нагрузкой на платформу.



Для увеличения мощностей и закупа оборудования АО "ИУЦ" в 2020 году принял решение об увеличении тарифа на доступ к платформе с 3 до 11 МРП, что вызвало возмущение со стороны фермеров и фермерских ассоциаций.



"Учитывая, что государственные услуги субсидирования должны оказываться бесплатно, сегодня на стадии завершения разработки находится государственная система субсидирования. Данная система прошла пилотное испытание, ее внедрение планируется во втором полугодии 2022 года. В свою очередь, действующие системы субсидирования могут оставаться альтернативными площадками для субъектов АПК", – пояснил Минсельхоз.



Транстелеком на запрос Orda.kz ответил, что вместе с ЦИФС "неоднократно предлагал передачу Сервиса государству путем заключения договора ГЧП". В Транстелекоме также отметили, что услуги по обеспечению работы сервиса субсидирования не относятся к госуслугам – субсидии выделяются Минсельхозом бесплатно.



Таким образом, АО "ИУЦ", имея возможности квазигосударственной компании, организовал негласную монополию для частных компаний – владельцев сервиса Subsidies. Спустя 5 лет критики со стороны представителей агропромышленного комплекса, Министерство сельского хозяйства взялось за реализацию бесплатной системы субсидирования. Но вопрос - почему система подачи заявок на получение субсидий изначально создавалась не под контролем Минсельхоза, а была разработана частными структурами? – остается без ответа.



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https://orda.kz/subsidirovanie-selskogo-hozjajstva-kak-nurali-aliev-sobiraet-obrok-s-fermerov/