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|Врио генпрокурора Туркменистана утвержден Бегмырат Бегмырадов
15:12 09.06.2022
Постановлением Президента Туркменистана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Туркменистана Сердара Бердымухамедова
на заместителя Генерального прокурора Туркменистана, начальника Главного управления, старшего советника юстиции Бегмырадова Бегмырата Меретдурдыевича возложено временное исполнение обязанностей Генерального прокурора Туркменистана.