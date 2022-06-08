Суд ДНР приговорил иностранных наемников (2 британцев и 1 марокканца) к смертной казни

21:42 09.06.2022

Высшая мера: суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни

Алексей Иванов



Апелляционная палата по уголовным делам Верховного суда Донецкой Народной Республики сегодня приговорила к смертной казни троих иностранных наемников, решивших "поохотиться" на русских в рядах вооруженных формирований киевского режима.



Смертная казнь, согласно законам ДНР, приводится в исполнение расстрелом.



Осужденные - подданные Великобритании Шон Пиннер (48 лет; проходил службу в Королевском английском полку, участвовал в антисербских операциях на территории бывшей Югославии, потом занимался бизнесом, в 2018-м приехал на Украину, присоединился к нацистскому полку "Азов"* в качестве инструктора, затем перешел на службу в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты ВСУ; являлся снайпером, стрелял по мирным жителям) и Эйден Аслин по кличке Cossack Gundi (28 лет; бывший работник органов опеки, воевал в Сирии, тоже в 2018-м приехал на Украину, где дал присягу и начал службу в составе 36-й бригады морской пехоты ВСУ, гранатометчик; несмотря на наличие украинской сожительницы, "темпераментный британец был очень охоч до "тылов" украинских "побратымив", в прошлом году вместе с другими иностранными наемниками пытался изнасиловать двух новичков, только прибывших в бригаду"), а также подданный Марокко Саадун Брагим (21 год, отпрыск большого марокканского военачальника; заключил в декабре 2021-го трехлетний контракт с ВСУ, служил в 36-й бригаде минометчиком).



Аслин, Брагим и Пиннер

"Установлено, что действия наемников привели к гибели и ранениям гражданских лиц, а также повреждениям объектов гражданской и социальной инфраструктуры на территории Республики", - сообщает Донецкое агентство новостей.



Они обвинялись по статьям "Совершение преступления группой лиц", "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "Наемничество" и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" Уголовного кодекса ДНР.



"Представленные стороной обвинения доказательства по данному делу позволили суду вынести обвинительный приговор, не считая того, что все подсудимые признали себя виновными по всем пунктам обвинения. Доказательства лишний раз подтвердили, что обвинения построены не только на их признаниях в вине. При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным незыблемым принципом справедливости. Именно он позволил принять это сложное, довольно-таки тяжелое решение - о применении к осужденным исключительной меры наказания - смертной казни", - рассказал журналистам председатель судебной коллегии по данному делу Александр Никулин.



Приговор, безусловно, справедливый.



Кара обязательно настигнет всех подонков.



"Люди воспринимают это как торжество справедливости", - подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. "Что касается дальнейших шагов, есть месяц на обжалование в кассационном порядке. Воспользуются или нет - посмотрим", - добавил он.



"Восемь лет подобные этим наемники терроризируют наших соотечественников, убивают мирных людей, разрушают их дома, предприятия, объекты инфраструктуры. И возмездие за содеянное неизбежно должно было прийти. Для этих троих наемников оно уже определено судом. Придет оно и для тех, кто развязал войну против Донбасса, кто отдавал преступные приказы, на ком кровь тысяч погибших на фронтах, во время обстрелов городов, кто замучен в застенках СБУ. Решение суда вынесено в соответствии с законодательством ДНР, о котором должны быть в курсе все эти любители приключений, которые отправляются на войну на Донбассе. Если кто-то из них думает, что едет на сафари, пусть имеют в виду, какое за это предусмотрено наказание", - отметил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в интервью ТАСС.



Член Комитета Госдумы РФ по обороне, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев: "О смертном приговоре Верховного суда ДНР для иностранных наемников. Во-первых, я с трудом представляю, как наши парни этих негодяев брали в плен. У меня бы не хватило терпения, например. Во-вторых, может жестко прозвучит, но я этим решением удовлетворен. Ведь эти нелюди приехали убивать наших россиян за деньги. Я бы сделал эту процедуру показательной, чтобы все иностранные наемники знали свою учесть".



Заместитель председателя Мосгордумы, сотрудник ВГТРК (заместитель директора дирекции информационных программ "Вести") Андрей Медведев: "Вполне ожидаемо суд ДНР приговорил иностранных наемников, воевавших против Донбасса и РФ, к смертной казни. "Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов". Пушкина надо читать, прежде чем ехать "стрелять русню" на сафари. Но в целом, неожиданный такой у интуристов финал экстракшена получился. Не так они его себе представляли".



Постоянный член Изборского клуба Николай Стариков: "Приговор суров, но справедлив. Это первое. Второе. Подобный приговор может выносить только та сторона, что уверена в своих силах. Поэтому это сигнал уверенности в своей победе, своей силе и правоте. И третье. Это не менее важный посыл ко всем тем, кто ради заблуждения, денег, прикола ради или по приказу своих правительств отправляется в Донбасс и на Украину попытаться убивать русских. Для вас это закончится крайне печально".



Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов: "Суровый, но абсолютно справедливый приговор". Военкор Герман Куликовский: "Никто так не ратует за скорейшее вхождение ЛДНР в состав РФ, как Калына-Валына и прочий "азовский"* пидорятник. В России на смертную казнь наложен мораторий, а вот донецкие - парни простые и в ложный гуманизм играть не собираются".



Военкор Александр Коц: "Наблюдаю странные попытки призвать донецкую Фемиду к гуманности в отношении трех иностранных наемников, осужденных к высшей мере наказания. Дескать, приведенный в исполнение приговор отпугнет в будущем таких же ублюдков от добровольной сдачи в плен. Так и правильно, не надо дожидаться "эвакуации". Надо собирать свои манатки и оперативно двигать в сторону польской границы, пока карающая длань правосудия не легла на натертое автоматным ремнем плечо. Скорый, справедливый и показательный суд над "дикими гусями", приехавшими фактически в Россию на сафари, напротив призван спасти десятки и сотни жизней таких же любителей острых ощущений, еще не приехавших на Украину. Надеюсь, этот процесс будет широко освещен на Западе и заставит одуматься тех, кто собирается в незалежную убивать русских".



Аслин, Пиннер

Британские власти выразили "глубокую обеспокоенность" и пообещали добиваться освобождения преступников.



"Мы продолжим работать с властями Украины, чтобы добиться освобождения", - заявил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.



"Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру. […] Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, для их поддержки", - написала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.



Депутат Палаты общин британского парламента, один из руководителей организации "Консервативные друзья Израиля" Роберт Дженрик назвал суд над наемниками "отвратительным показательным процессом в стиле советских времен, напоминающим о порочности путинского режима" ("Россия не может так обращаться с британскими гражданами, и ей это не сойдет с рук").



Вице-премьер и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб в интервью радиостанции LBC гарантировал, что Лондон будет обжаловать смертный приговор Аслину и Пиннеру. Каким образом бритиши это сделают - ведь они категорически не признают республики Донбасса - Рааб не пояснил.



* террористическая группировка, запрещенная в России