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Ибу-ибу дао муди. К итогам третьей встречи "Китай + 5 стран Центральной Азии"
21:51 09.06.2022

"шаг за шагом к цели" - так можно подвести итог третьей встречи "Китай + 5 стран Центральной Азии"
Юрий Тавровский

"Шаг за шагом к цели" - так можно подвести итог третьей встречи "Китай + 5 стран Центральной Азии". Она прошла в Нур-Султане (Астана) 8 июня с участием министра иностранных дел КНР Ван И.

Укрепление связей Пекина и стран Центральной Азии проявилось не только в решении распространить формат "Китай+5" еще и на уровень глав государств. Ван И изложил программу первоочередных шагов в области экономики и транспорта, жизненно важных для Пекина в условиях сдерживания КНР в Тихоокеанском бассейне. "Необходимо совместное высококачественное строительство в рамках инициативы "Пояс и путь" и ускорение сопряжения стратегий развития. Необходимо активно продвигать проект строительства газопроводов, обеспечить безопасное движение грузовых поездов Китай-Европа, ускорить продвижение проектов строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также поддержать строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута".

Днем раньше Ван И встретился с президентом Казахстана К.К. Токаевым и провел углубленный диалог по острым проблемам региональной безопасности и двусторонних отношений.

Источник - zavtra.ru
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