14-летний сын? известных британских актеров Шрайберов вышел на "красную дорожку" с отцом в женском мини-платьице

00:00 10.06.2022

14-летний сын знаменитых актеров вышел в свет в розовом платье

Даша Краснова



14-летний сын известной британской актрисы Наоми Уоттс Сэмюэл и Лива Шрайбера, вышел вместе с отцом на красную дорожку в розовом платье, с маникюром и на каблуках. Об этом сообщает Woman.ru



Наоми и Лив прожили вместе 11 лет, но потом разошлись. Однако Шрайбер не прекратил общаться со своими двумя сыновьями от Уоттс. Недавно он сопровождал младшего из детей на премьере нового фильма.



legion-media.ru

Рядом с брутальным отцом парень выглядит как хрупкая девушка но это не сценический образ - Сэмюэл и в обычной жизни предпочитает носить женскую одежду.



Он отрастил длинные волосы, завивает их, красит ногти. Родители его поддерживают и стараются избегать слов в мужском роде по отношению к нему.



К слову, старший сын Александр выглядит как обычный парень.



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https://woman.rambler.ru/stars/48655742-14-letniy-syn-znamenityh-akterov-vyshel-v-svet-v-rozovom-plate/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&utm_term=clid_m