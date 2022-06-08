Задержан за коррупцию начальник Андижанского облОНО Миркомилов

00:11 10.06.2022

Вслед за хокимом Андижана задержан начальник облУНО

Начальник Андижанского областного управления народного образования Азизбек Миркомилов задержан в качестве одного из подозреваемых по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Фигурантом дела также является хоким Андижана.



Правоохранительные органы 7 июня задержали начальника Андижанского областного управления народного образования Азизбека Миркомилова. Об этом "Газете.uz" сообщил пресс-секретарь облУНО.



Он задержан в качестве одного из подозреваемых по уголовному делу о хищении бюджетных средств на 48 млрд сумов.



В рамках этого же дела был задержан и заключен под стражу хоким города Андижана Бахромжон Хайдаров. По версии прокуратуры он подозревается в совершении финансовых преступлений в период пребывания на посту начальника управления финансов Андижанской области с октября 2017 года по октябрь 2019 года.



Отмечается, что должностные лица Андижанского ГУНО с ноября 2018 года по ноябрь 2020 года вступили в сговор с группой лиц и сфальсифицировали запросы и платежные поручения по зарплате и другим платежам клиентов, подключенных к программному комплексу UzASBO. В результате совершено хищение путем присвоения бюджетных средств на 48,5 млрд сумов.



Бахром Хайдаров, занимавший должность начальника управления финансов области, предположительно использовал свое служебное положение и незаконно выделил 14,3 млрд сумов отдела народного образования для возмещения средств в 9 млрд сумов, которые необоснованно переносились из месяца в месяц.



По данному делу в отношении 37 человек предъявлены обвинения по пункту "а" части 3 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере). Из них 32 заключены под стражу, 2 помещены под домашний арест, 3 отпущены под залог.



На сегодняшний день из ущерба в 48,5 млрд сумов взыскано лишь 11,2 млрд сумов, или 23,1%, было озвучено на сессии городского кенгаша народных депутатов 28 мая.