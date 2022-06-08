И ни баррелем меньше: Иран требует возврата украденной нефти в полном объеме

00:13 10.06.2022

Иран ожидает, что его нефть, конфискованная ранее властями Греции по запросу Соединëнных Штатов, будет возвращена в полном объëме, передаëт сегодня, 9 июня, новостное агентство Tasnim со ссылкой на заявление посла Исламской Республики в Афинах.



Иранский дипломат таким образом прокомментировал появившиеся ранее в четверг сообщения о том, что Апелляционный суд Греции отменил первоначальное решение нижестоящей судебной инстанции о конфискации морского груза.



"Апелляционный суд Греции отменил первоначальное решение суда о конфискации иранской нефти, и, по милости Всевышнего, вся партия нефти будет возвращена", - заявил посол Ахмад Надери.

Конфискация груза вызвала гневную реакцию со стороны Ирана: в прошлом месяце Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал два греческих танкера в Персидском заливе после того, как Тегеран предупредил, что примет "карательные меры" против Афин.



"Этот вопрос останется в повестке дня интенсивных консультаций между двумя странами до тех пор, пока не будет обеспечено полное выполнение решения (греческого суда)", - добавил иранский дипломат.



Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи заявил в минувшую субботу, что захват подчиняющимся ему Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) двух греческих нефтяных танкеров в конце прошлого месяца был ответом Афинам за то, что они "украли" иранскую нефть.