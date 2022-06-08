Financial Times: Европе придется затянуть пояса. Зато без российского газа

00:30 10.06.2022

Financial Times

Великобритания



Европу ждут несколько месяцев несчастья



Еврозона столкнется в этом году с угрозой рецессии, пишет Financial Times. По мнению автора статьи, региону стоит вспомнить опыт 70-ых годов и принять срочные меры, чтобы не запустить инфляцию, ведь бездействие может дорого обойтись.



Крис Джайлс (ChrisGiles)



Бездействие Европейского центрального банка дорого обойдется, но прежде чем что-то сделать, организация должна тщательно обдумать свои шаги.



Многим опытным наблюдателям, которые следили за денежно-кредитной политикой, следующие два утверждения покажутся противоречивыми. Еврозона столкнется в этом году с большой угрозой рецессии. При этом Европейский центральный банк должен перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и повысить процентные ставки.



На протяжении многих лет европейские центральные банки считали, что поддерживать расходы в трудные времена с помощью более мягкой денежной-кредитной политики и делать все возможное, чтобы избежать рецессии, - это правильное решение. В конце концов, Европейский центральный банк признали могущественным и уважаемым учреждением только после того, как почти десять лет назад, при председательстве Марио Драги (Mario Draghi), он пообещал сделать "все возможное" для укрепления европейской экономики. Кризис в еврозоне быстро закончился после обещаний неограниченного денежного потенциала.



Обстоятельства 2022 года не имеют ничего общего с 2012 годом, поэтому политику нужно адаптировать соответствующим образом. Десять лет назад Европа вошла в режим строгой экономии, чтобы усовершенствовать сферу государственных финансов, уровень безработицы в блоке превышал 10% и продолжал расти, инфляция была чуть выше 2% и снижалась. Экономике тогда нужны были стимулы.



На сегодняшний день уровень безработицы в еврозоне упал до 6,8% в марте и апреле, - это самый низкий уровень с момента появления единой валюты в 1999 году. Однако инфляция в мае увеличилась до 8,1%. Вместо того чтобы экономить, европейские страны планируют расходовать, и для этого они используют фонд восстановления в размере 800 миллиардов евро.



И хотя нынешняя ситуация имеет некие сходства с тем, что было десять лет назад, этого пока недостаточно для ужесточения денежно-кредитной политики, о котором Европейский центральный банк, вероятно, объявит в четверг. Для этого мы должны внимательнее изучить силы, влияющие на спрос и предложение в экономике еврозоны, и риски, связанные с различными шагами.



После мощного восстановления от последствий коронавируса прошлым летом экономический рост значительно замедлился. ВВП еврозоны вырос только на 0,3% в последнем квартале 2021 года и на 0,2% в первом квартале 2022, который совпал с российской военной операцией на Украине.



В следующие кварталы за счет отмены летом многих коронавирусных ограничений, особенно для поставщиков услуг ожидается увеличение спроса, но оно будет сдерживаться давлением повседневных расходов на доходы потребителей вследствие подорожания энергоносителей.



Но вне зависимости от того, сохранит ли экономика слабый рост, или же он будет отрицательным, суровая правда в том, что Европе нужно меньше тратиться на другие вещи, потому что она является нетто-импортером энергоносителей, и увеличение цен на нефть и газ сделало всех беднее.



Если этот факт не признать, то спрос и дальше будет превышать поставки, и, как следствие, временный рост цен, в основном на энергоносители, приведет к тому, что инфляция станет более проблематичной и затяжной. Это может произойти, если экономика и дальше будет демонстрировать такой слабый рост, как в последние кварталы, или даже уйдет в неглубокую рецессию.



По оценкам Европейского центрального банка, эффективная налоговая ставка на выросшие потребительские цены на газ, электричество и бензин составляет 1,3% от национального дохода. Это, как минимум, тот удар, который должен принять на себя каждый. В 2011 году Центральный банк ошибся, поскольку ожидал, что инфляция цен на энергоносители и продукты питания сохранится во время экономической депрессии. Но в нынешних обстоятельствах лучше взять на заметку ошибки недальновидной политики 70-х.



Тогда страны, которые быстро подавили инфляционные процессы с помощью жесткой политики западногерманского Бундесбанка, избежали боли и пережили короткий неглубокий спад. Рост цен был временным и не повлиял на повседневную жизнь. Те, кто пошел по более удобному пути, - Италия и Франция - в итоге столкнулись с затяжной высокой инфляцией, и чтобы ее подавить, им пришлось пройти через более глубокую рецессию в начале 80-х.



Сейчас настал момент предпринять срочные действия, чтобы не запустить инфляцию. Есть признаки того, что рост цен на товары и услуги в Европе становится более масштабным. В апреле три четверти индивидуальных товаров и услуг подорожали на 2% по сравнению с прошлым годом, а компании, как оказалось, предпочитают поднимать цены, вместо того чтобы стараться удержать их. На финансовых рынках долгосрочные инфляционные ожидания резко выросли и больше не опускаются ниже целевого уровня Европейского центрального банка в 2%.



Учитывая, что инфляция достигла 8% и процентная ставка Европейского центрального банка по-прежнему находится на уровне -0,5%, реальная процентная ставка оказывается чрезвычайно низкой даже при жесткой политике. Европейский центральный банк правильно делает, когда говорит, что поднимет процентные ставки в июле и выведет их из отрицательного уровня к сентябрю.



Экономическая ситуация просто ужасна. Но рисков было бы больше, если бы Центральный банк ничего не делал. Пошатнувшуюся экономику еврозоны можно снова подтянуть за счет более мягкой политики, если спад окажется глубже, чем требуется для сдерживания инфляции. Напротив, потеря уверенности в способности властей контролировать цены потребует значительных расходов.



Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придется повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи. Будет трудно. Но каждая европейская экономика должна сделать эту корректировку, чтоб отвязаться от дешевых, но чрезвычайно опасных, российских энергоносителей.