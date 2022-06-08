Дж.Лиллис: Китай предупредил страны ЦентрАзии об опасности "дружбы" с США

00:32 10.06.2022

EurasiaNet

США



Китай советует странам Центральной Азии не вмешиваться в геополитику



Министр иностранных дел Китая Ван И убежден в том, что государствам Центральной Азии не следует вмешиваться в геополитическое противостояние, связанное с конфликтом на Украине. Eurasianet пишет, что глава китайской дипломатии предупредил партнеров: попытки следовать внешнеполитическому курсу США неизбежно приведут к тяжелым последствиям.



Джоанна Лиллис (Joanna Lillis)



Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл с визитом в Центральную Азию. Дипломат заявил, что "региону следует остерегаться попыток, предпринимаемых внешними силами, вовлечь страны региона в конфликты крупных держав и заставить их встать на ту или другую сторону". Он явно обращался и к слушателям за пределами Центральной Азии.



Однако вряд кто-нибудь удивится, если правительства стран Центральной Азии усмотрели бы в этом запугивании со стороны могущественного соседа высокомерную попытку диктовать, как им следует вести международные дела.



Министерство иностранных дел Китая изложило позицию Пекина в коммюнике, опубликованном после встречи Ван И с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая состоялась в Нур-Султане 7 июня.



Оба "выразили глубокую озабоченность серьезными побочными эффектами украинского кризиса", сообщило министерство.



"Китай надеется, что страны Центральной Азии будут противостоять внешним вмешательствам, укреплять координацию, продолжать добросовестное сотрудничество и поддерживать региональный мир и стабильность, - говорится далее в коммюнике. - Китай никогда не преследовал геополитических интересов в Центральной Азии и никогда не позволяет сторонним силам разжигать волнения в этом регионе".



Здесь имеется в виду главный противник Китая - Соединенные Штаты, вместе с остальными странами Запада резко осудившие российскую спецоперацию на Украине.



Китай не осудил российские действия. Зато он осудил "незаконные", по его словам, международные санкции против своих российских партнеров, а также "финансовый терроризм" и "применение экономического оружия".



Казахстан и другие государства Центральной Азии в основном стараются дистанцироваться от России, но при этом избегают осуждения своего союзника.



В коммюнике о встрече, опубликованном администрацией Токаева, о нотациях, которые читал Ван, старательно не упоминается.



Вместо этого основное внимание уделено в нем той поддержке внутриполитическому курсу Токаева, которую Ван выразил от имени президента Китая Си Цзиньпина. Подчеркивается и намерение Си осенью посетить Казахстан.



Ван приезжал в Нур-Султан на состоявшееся 8 июня совещание министров иностранных дел стран региона, в третий раз проходящее в сравнительно новом формате под названием "Центральная Азия - Китай".



По итогам совещания были выпущены стандартные заявления о том, что укрепление сотрудничества "является важным фактором устойчивого социально-экономического развития, сохранения мира, стабильности и безопасности в регионе".



Правительства стран Центральной Азии воспользовались этим случаем, чтобы поднять вопрос об улучшении транспортных связей с Китаем.



Один из обсуждаемых проектов предусматривает строительство железной дороги, связывающей Китай с Узбекистаном через Киргизию (ККУ). Он был впервые предложен более двух десятилетий назад, а сейчас снова возник в речах региональных чиновников.



В прошлом месяце премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров сказал, что в сентябре правительства собираются подписать соглашение о начале строительства линии ККУ - хотя до этого нужно согласовать ее маршрут и завершить технико-экономическое обоснование.



Впоследствии президент Садыр Жапаров заявил, что строительство дороги может начаться в будущем году.



Тот факт, что эти заявления процитировала газета Global Times, издаваемая Коммунистической партией Китая, позволяет предположить, что проект действительно набирает обороты не только в Центральной Азии, но и в Китае.



Упоминалась эта тема и на двусторонних встречах Вана с министрами иностранных дел Киргизии и Узбекистана.



Ван договорился с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым "продолжить подготовку к строительству железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан и как можно скорее завершить технико-экономическое обоснование этого проекта", - сообщило его ведомство.



В беседе Ван И с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым стороны договорились "рассмотреть возможности ускорения диверсифицированного строительства железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан и других транспортных каналов".