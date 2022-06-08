Первый олимпийский чемпион Монголии - борец Тувшинбаяр осужден на 16 лет за убийство

00:41 10.06.2022

УЛАН-БАТОР, 9 июня 2022, 19:07 - REGNUM Первый олимпийский чемпион Монголии, герой труда и бывший глава национального олимпийского комитета страны Найдангийн Тувшинбаяр осужден на 16 лет за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.



Дзюдоист Найдангийн Тувшинбаяр был арестован 21 декабря 2021 года. Будучи пьяным, он 2 апреля 2021 года жестоко избил своего друга, борца и тем самым причинил тяжкий вред его здоровью. Потерпевший в течение восьми месяцев лечился в больнице в Южной Корее, но так и не пришел в сознание, а 19 декабря родные потерпевшего вернули его в страну, где он умер 24 декабря.



Найдангийн Тувшинбаяр - чемпион олимпийских игр 2008 года по дзюдо, он первый монгольским олимпийским чемпион в истории страны во всех видах спорта.



В 2008 году спортсмену было присвоены звания заслуженного спортсмена и героя труда Монголии, ордена Чингисхана, Сухэ-Батора и Полярной звезды, которые являются высшей государственной наградой. На олимпийских играх 2012 года Найдангийн Тувшинбаяр занял второе место и стал первым монгольским спортсменом, завоевавшим медали на нескольких олимпиадах.