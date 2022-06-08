 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 10.06.2022
00:41  Первый олимпийский чемпион Монголии - борец Тувшинбаяр осужден на 16 лет за убийство
00:33  У газовых цен взрывной рост. Авария на американском заводе СПГ раскачала европейский рынок
00:32  Дж.Лиллис: Китай предупредил страны ЦентрАзии об опасности "дружбы" с США
00:30  Financial Times: Европе придется затянуть пояса. Зато без российского газа
00:29  Сирийский треугольник: Иран угрожает интересам России и Турции
00:15  Военная торговля из варяг в турки. Чего добивается Анкара, мешая расширению НАТО, - Василий Иванов
00:13  И ни баррелем меньше: Иран требует возврата украденной нефти в полном объеме

00:11  Задержан за коррупцию начальник Андижанского облОНО Миркомилов
00:10  Токаев поручил перенаправить 2 млрд кубометров экспортного газа на внутренний рынок
00:03  Реклама местных вин и пива разрешена в Узбекистане
00:00  14-летний сын? известных британских актеров Шрайберов вышел на "красную дорожку" с отцом в женском мини-платьице
Четверг, 09.06.2022
21:51  Ибу-ибу дао муди. К итогам третьей встречи "Китай + 5 стран Центральной Азии"
21:42  Суд ДНР приговорил иностранных наемников (2 британцев и 1 марокканца) к смертной казни
19:06  Новый вид мини-гекконов обнаружен в Ферганской долине
15:12  Врио генпрокурора Туркменистана утвержден Бегмырат Бегмырадов
14:17  Казахстан. Субсидирование сельского хозяйства: как Нурали Алиев собирает оброк с фермеров
13:58  Привилегии Назарбаева рухнули, как карточный домик, - Гульнара Бажкенова
13:56  Борис Джонсон отбился и повис, - Г.Ярцев
13:49  Клан Елбасы предпочитает хранить деньги в Дубае, - Андреас Крейг
13:48  Теневая экономика: бездомные в Актобе оказались учредителями фирм с оборотом в 800 млн тенге
13:43  Гибель Игоря Якунина в кыргызстанском детдоме. Почему никто не ответил за смерть ребенка
13:42  В Таджикистане запустили национальный браузер – Dodaho
13:41  Гендерное насилие в Таджикистане: как выйти из кризиса
13:38  Казахстан. Метисы требуют защиты своих конституционных прав, - А.Ахметова
13:37  Закон о госязыке. В городе Ош проверяют рекламные вывески
12:40  Глава департамента труда акимата Семипалатинска Куржикаев уличен в взяточничестве
11:55  Генерал Даулет Оспанов - вновь командующий "Западным" округом КазАрмии
11:53  Батыр Атдаев перемещен из Генпрокурора в вице-премьеры Туркменистана
11:40  Африканцы ведут Европу к самоубийству, - Владимир Добрынин
11:20  Домогательства и буллинг. Почему унижают женщин-политиков Кыргызстана, - Ж.Масалиева
11:15  Ян Чэн: деликатная дистанция между Китаем и Россией
11:14  Вместо эмбарго: как Запад хочет ограничить прибыль РФ от продажи нефти
09:34  Зампредом КНБ Казахстана стал "пиджак"-финансист Али Алтынбаев
07:54  Комитет госдоходов Казахстана работает на границе вопреки нормам ЕАЭС, - жалуются кыргызы
07:39  Близких родственников Назарбаева теперь могут привлечь к ответственности, - вице-министр Алма Муканова
07:34  У депутата Актюбинского облсовета Касымгали отобрали мандат после езды в нетрезвом виде
07:01  Русский чертеж. Образ будущего, - Александр Проханов
06:44  Вот как будет выглядеть миропорядок после конфликта на Украине, - У Синьбо
06:41  Хроника воюющих царств: битва за Центральную Азию, - Н.Кузьмин
06:38  Взбаламученная и разорванная Америка, - В.Прохватилов
06:22  РосВластям удобнее работать с мигрантами, а не с соотечественниками, - Е.Трифонова
00:29  Новая военная база Китая в Камбодже несет риски для России
00:25  Великая Бхаратия вольностей. "Аль-Каида" готовит Индии ответ за пророка
Среда, 08.06.2022
22:22  Утечка аммиака в Алматы – есть пострадавшие
21:50  О чем Россия и Турция могут договориться по Украине и Сирии
21:28  Президент Никарагуа Ортега разрешил ввод российских войск на свою территорию
21:23  Виталий Хоценко - новый глава правительства Донецкой НР
21:18  Германии грозит "огненная война" праворадикалов, - Олег Никифоров
21:14  Президент Туркменистана едет в Россию за продовольствием, - Сердар Айтаков
21:10  Нашли дураков? КырВласти все мечтают построить Камбаратинскую ГЭС-1 за $3 млрд
20:20  Российские моряки демонстрируют намерение поддержать союзника в битве за Тайвань
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Первый олимпийский чемпион Монголии - борец Тувшинбаяр осужден на 16 лет за убийство
00:41 10.06.2022

УЛАН-БАТОР, 9 июня 2022, 19:07 - REGNUM Первый олимпийский чемпион Монголии, герой труда и бывший глава национального олимпийского комитета страны Найдангийн Тувшинбаяр осужден на 16 лет за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Дзюдоист Найдангийн Тувшинбаяр был арестован 21 декабря 2021 года. Будучи пьяным, он 2 апреля 2021 года жестоко избил своего друга, борца и тем самым причинил тяжкий вред его здоровью. Потерпевший в течение восьми месяцев лечился в больнице в Южной Корее, но так и не пришел в сознание, а 19 декабря родные потерпевшего вернули его в страну, где он умер 24 декабря.

Найдангийн Тувшинбаяр - чемпион олимпийских игр 2008 года по дзюдо, он первый монгольским олимпийским чемпион в истории страны во всех видах спорта.

В 2008 году спортсмену было присвоены звания заслуженного спортсмена и героя труда Монголии, ордена Чингисхана, Сухэ-Батора и Полярной звезды, которые являются высшей государственной наградой. На олимпийских играх 2012 года Найдангийн Тувшинбаяр занял второе место и стал первым монгольским спортсменом, завоевавшим медали на нескольких олимпиадах.

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654810860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года №912
- Мажилис рассмотрел отчеты Правительства и Счетного комитета по исполнению бюджета за 2021 год
- Выступление Председателя Счетного комитета Годуновой Н.Н. на пленарном заседании Мажилиса Парламента по Отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2021 год
- Позиция фракции демократической партии "Ак жол" по Отчету Правительства об исполнении бюджета
- Об информационной работе администрации президента
- Уровень жизни казахстанцев снижается
- Алихан Смаилов встретился с первым вице-премьером Беларуси
- Премьер-Министр Казахстана провел ряд встреч с руководителями зарубежных компаний
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  