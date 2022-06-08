После слов Путина о Петре I президент Финляндии экстренно покинул балтийский остров

06:53 10.06.2022

И отказался от ужина с королем Швеции



Как сообщает британский ежедневный таблоид Daily Mail, речь президента России Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями, в которой он провел параллель между нынешними событиями и эпохой Петра I, имела неожиданные последствия за пределами Российской федерации.



И отказался от ужина с королем Швеции



А последствия таковы: президент Финляндии Саули Ниинисте и его жена Дженни Хаукио, находившиеся с визитом на Аландских островах (шведоязычная часть Финляндии, расположенная в устье Ботнического залива) по случаю празднования 100-летия автономии, улетели домой на вертолете.



Планировалось, что президентская чета поужинает с королем Швеции Карлом Густавом XVI и королевой Сильвией, но застолье в экстренном порядке отменили.



Настолько сильное возмущение финского лидера вызвали слова его российского коллеги о том, что Петр I у Швеции "ничего не отторгал", а лишь вернул собственные территории.



Путин сравнил нынешние события с эпохой Петра I



"На нашу долю выпало возвращать и укреплять", - отметил Путин, добавив, что эти "базовые ценности составляют основу существования" России.