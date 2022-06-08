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Кыргызского политолога "изменника" Казакпаева запытали до состояния комы
06:58 10.06.2022

10 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
В ГКНБ Марату Казакпаеву угрожали. Омбудсмен обращался к Камчыбеку Ташиеву

Институт омбудсмена проводит проверку доступа к медицинской помощи политологу Марату Казакпаеву. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

Уточняется, что сотрудники аппарата омбудсмена также выясняют, почему политологу своевременно не изменили меру пресечения. Ранее с официальной просьбой об этом к ним обратилась супруга следственно-арестованного.

В ГКНБ рассказали подробности болезни Марата Казакпаева, обвиненного в госизмене
"По предварительным данным, Марат Казакпаев с 27 апреля по 19 мая проходил лечение в Национальном госпитале. Так как не было оснований для дальнейшей госпитализации, его вновь доставили в СИЗО. Позже, как стало известно, политолог впал в кому и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В этот же день сотрудники омбудсмена посетили его в отделении неврологии. Со слов врача, Марат Казакпаев был доставлен на скорой помощи в больницу в 8.44 в состоянии комы", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что супруга политолога уже обращалась с заявлением на имя омбудсмена в мае 2021 года. Марата Казакпаева в СИЗО ГКНБ навестил главный правозащитник Токон Мамытов. Тогда обвиняемый отметил, что не имеет жалоб ни на условия содержания, ни на сотрудников СИЗО, просил не рассматривать заявления своего адвоката и не беспокоить его.

"31 мая 2021 года сотрудники института омбудсмена по повторному обращению супруги Казакпаева посетили СИЗО ГКНБ. Тогда обвиняемый пожаловался на состояние здоровья, в частности на повышенное артериальное давление и почечную недостаточность. Политолог сообщил, что с момента его задержания в отношении него и предъявляемых к нему обвинений не проводилось никаких следственных действий. Он отметил, что ему до сих пор неизвестны ни звание, ни фамилия следователя, который ведет его уголовное дело. В то же время на него оказывается психологический прессинг со стороны сотрудников ГКНБ. Они требовали отказаться от услуг адвоката Икрамидина Айткулова и нанять адвоката, навязываемого ему следователями. В противном случае ему угрожали тем, что переведут в СИЗО-1 Бишкека и поместят в одну камеру с преступниками, которые готовы применить к нему различные формы физического воздействия", - сообщили в институте омбудсмена.

В ведомстве также рассказали, что во время посещения следственно-арестованный отметил, что не является госслужащим и доступа к секретным документам не имел. Свой арест и пытки в виде постоянного и сильного психологического давления Марат Казакпаев связывает с вопросами, которые касались его позиции и отдельных высказываний.

"31 мая 2021 года аппарат акыйкатчи направил официальное обращение на имя председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева с требованием принять меры по имеющимся фактам. 14 декабря 2021 года сотрудники акыйкатчи посетили СИЗО ГКНБ и провели беседу, в том числе с Маратом Казакпаевым, каких-либо жалоб от него не поступило", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в апреле 2021-го ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Позже стало известно, что одним из задержанных является политолог Марат Казакпаев, второй - экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. О периоде преступления и на какую страну работали задержанные, не сообщается.

Источник - 24.kg
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