Байден пытается оторвать Латинскую Америку от Китая и России, - "НГ"

07:13 10.06.2022

Президент США призвал соседей создать взаимовыгодный альянс демократий в противовес Пекину и Москве

Данила Моисеев Геннадий Петров

9.06.2022

Президент США назвал демократию

отличительной чертой Нового Света.



На проходящем в Лос-Анджелесе Саммите Америк (организуемой раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств встрече глав государств и правительств Нового Света) Джозеф Байден представил план углубленного экономического сотрудничества США со своими южными соседями, с которыми, как он подчеркнул, его государство связывают общие демократические ценности. Американский президент попытался предложить альтернативу экономическому сотрудничеству стран региона с соперниками США, в первую очередь с Китаем, но также и с Россией. Соединенные Штаты хотят не растерять свое влияние в Латинской Америке. Как показал саммит, сделать это будет непросто. Часть государств фактически бойкотировали мероприятие. Кроме того, там напомнили, что в общем объеме торговли с Южной и Центральной Америкой Китай уже уверенно обгоняет США.

Байден назвал в своей речи демократию "отличительной чертой нашего региона" и призвал собравшихся объединиться и обновить "нашу убежденность в том, что демократия – это не только определяющая черта американской истории, но и важнейшая составляющая будущего Америки". Эти слова по мысли президента США, видимо, должны были задать общую тональность саммиту. Мероприятие позиционировалось администрацией Байдена в первую очередь как встреча стран, объединенных общими демократическими ценностями. Именно по этой причине Белый дом не пригласил в Лос-Анджелес Кубу, Венесуэлу и Никарагуа – непременных участников прошлых Саммитов Америк. Но, как показало мероприятие, не все лидеры стран региона разделяют эту позицию президента США. В знак протеста против неприглашения лидеров Кубы, Венесуэлы и Никарагуа в Лос-Анджелес не прибыли главы ряда государств, в том числе те, чье присутствие Байдену было очень важно в контексте решения миграционного вопроса, крайне беспокоящего его избирателей.



Речь идет в первую очередь о президенте Гондураса Сиомаре Кастро, главе Гватемалы Алехандро Джиматтеи и, наконец, о президенте Сальвадора Найибе Букеле. Именно из этих стран последнее время больше всего мигрантов пытаются любой ценой попасть в США. Весьма неприятным сюрпризом для Байдена стал и отказ приехать на саммит президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Его страна еще после договоренностей с Дональдом Трампом взяла на себя роль активного помощника США в борьбе с нелегальной миграцией, текущей потоком из Центральной Америки. Со всеми этими лидерами планировала побеседовать вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, которую Байден бросил на решение миграционного кризиса. Без их участия она анонсировала инвестиции на сумму 2 млрд долл., которые США планируют вложить в экономику Сальвадора, Гондураса и Гватемалы с тем, чтобы там повысился уровень жизни. А сам Байден проанонсировал, что в пятницу он объявит о плане по взаимной ответственности в области миграции. Положения этого плана войдут в итоговую декларацию саммита.



Отсутствие важных лично для американского президента государств было в какой-то мере компенсировано присутствием президента Бразилии Жаира Болсонару. С ним Байден провел отдельную встречу. Вообще президент США постарался всячески продемонстрировать, что Бразилия – привилегированный партнер Вашингтона. Неясно правда, насколько долго продлится это привилегированное партнерство. Уже в октябре в Бразилии пройдут всеобщие выборы, на которых с немалой долей вероятности победу одержит кандидат от Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва – бывший президент, придерживающийся левых взглядов, с которым у США явно не будет беспроблемных отношений.



Но главной целью Саммита Америк для Белого дома является не только разговор о потоке нелегалов, штурмующих границы Соединенных Штатов, но и разработка плана решения более глобальной задачи: сохранение доминирующего положения США в регионе, в условиях когда Китай все настойчивее вторгается в традиционную сферу влияния Вашингтона. Байден заговорил о новом формате экономического сотрудничества со странами Западного полушария – проекте "Американское партнерство ради экономического процветания". В своей речи президент США рассказал лишь об общих контурах этой инициативы, в частности пообещал улучшить логистические цепочки между странами региона. AP отмечает, что Вашингтон пытается предложить латиноамериканским странам развитие менее быстрое, чем возможно при контактах с Китаем, но более гармоничное и менее травмирующее для окружающей среды. То есть без интенсивной эксплуатации природных богатств.



Для многих латиноамериканских стран, впрочем, куда важнее не экология, а вопросы преодоления бедности. Об этом говорила даже бразильская делегация. В этом смысле китайцы оказываются в более выгодном положении, чем США. Они могут предложить не абстрактные идеи, а конкретные экономические возможности. На саммите несколько раз упоминались нерадостные для Вашингтона цифры: в 2021 году объем торгового оборота всех стран Центральной и Южной Америки (без Мексики) с Китаем составил 247 млрд долл., а с США – лишь 174 млрд. А еще пять лет назад объем экспорта и импорта у двух стран с макрорегионом был одинаков.



"Шансов изменить эту ситуацию у США почти нет. Ресурсы страны ограниченны и их не хватит для того, чтобы резко увеличить свое экономическое присутствие в регионе. В любом случае для вытеснения Китая нужны активные действия, идеи, проекты. Пока же прорывных документов анонсировано не было. А простого желания изменить положение, которое продемонстрировал Байден, недостаточно", – сказал "НГ" директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец.