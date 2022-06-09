Праймериз раскола. В США подвели итоги первичных выборов, - "Къ"

07:37 10.06.2022

В США подвели итоги праймериз, на которых американцы выбирали кандидатов от своих партий в Конгресс и на ряд государственных должностей. Главный вывод, который можно сделать по итогам голосования: обе партии переживают раскол. Многие рядовые демократы, например, недовольны тем, как их партия решает вопросы борьбы с преступностью и другие жизненно важные проблемы. Республиканцы же, как подтвердило голосование, не могут определиться с отношением к экс-президенту Дональду Трампу: поддержанные им кандидаты на праймериз выступали с переменным успехом.



Первичные выборы, итоги которых в эти дни тщательно анализируют американские СМИ и эксперты, состоялись во вторник сразу в семи штатах: Калифорнии, Айове, Миссисипи, Монтане, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Южной Дакоте. Избиратели решали, кто в ноябре продолжит гонку в Конгресс, а также голосовали за кандидатов на выборные должности и определялись по другим вопросам в своих штатах.



Пожалуй, главный неутешительный итог для демократов: избиратели даже в традиционно демократических штатах разочарованы тем, как партия справляется с возросшим уровнем преступности.



Доказательство тому - итоги выборов в Сан-Франциско, где жители приняли решение отозвать окружного прокурора Чеза Будина, известного своими прогрессистскими взглядами на охрану правопорядка. В частности, он является сторонником отмены денежного залога, ратует за более гуманное отношение к заключенным и сокращение их числа в тюрьмах. Однако серьезно осложнившаяся криминогенная ситуация в городе привела к тому, что его жители вынесли прокурору вотум недоверия.



С другой стороны, говорить, что самый "прогрессистский" штат США - Калифорния - полностью разочаровался в либеральных ценностях, тоже не стоит. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс, известный своей либеральной повесткой, с легкостью завоевал право на выдвижение от Демократической партии. То же произошло и с сенатором-демократом Алексом Паддильей: он без труда опередил (также в Калифорнии) всех своих конкурентов-однопартийцев.



Есть над чем подумать и стратегам Республиканской партии. Недавно прошедшие праймериз доказали, что поддержка экс-президента Дональда Трампа совсем не гарантия на успех. USA Today, в частности, обращает внимание на то, что один из десяти республиканцев в Палате представителей, Дэвид Валада, выиграл номинацию в Калифорнии, в то время как поддерживаемый господином Трампом кандидат не смог составить ему хоть какую-то конкуренцию. По замечанию издания Politico, этот результат ставит вопрос об особом влиянии экс-президента на избирателей-республиканцев. Тем не менее издание признает: хотя поддержанные бывшим главой Белого дома кандидаты не всегда занимали первое место, все-таки "фактор Трампа" имеет большое значение. Как заявил Politico консультант-республиканец Боб Хекман, работавший на девяти президентских кампаниях, "раньше считалось, что Трамп (отказавшись поддержать вас.- "Ъ") может убить вас, а теперь это не так очевидно".



В Белом доме нарастает управленческий кризис

Другой интересный фактор, на который обратило внимание агентство AP, состоит в необычайно высокой активности демократического избирателя в республиканской кампании-2022. Законодательство США разрешает избирателям переходить от одной партии к другой. И некоторые демократы считают делом чести не допустить кандидатов Дональда Трампа к выборам. Так, например, в конце мая госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер смог удержать свое кресло. По подсчетам агенства, именно демократы-перебежчики помогли ему опередить кандидата Дональда Трампа. Экс-президент, сообщает Insider, "окаменел", узнав о победе господина Раффенспергера - человека, который в 2020 году принял решение утвердить в штате итоги президентских выборов, то есть победу там демократа Джо Байдена.



К слову, сегодня комитет Палаты представителей начал проводить публичные слушания по вопросу штурма Капитолия 6 января 2021 года. Протесты, напомним, произошли из-за несогласия некоторых сторонников Дональда Трампа с итогами выборов. Вероятно, поэтому, как отмечает The Washington Post, тема стала одной из важных для аналитиков, следящих за нынешними выборами. При этом очевидно, что она скорее разделяет избирателей. Если в Калифорнии для упомянутого республиканца Дэвида Валады поддержка импичмента Дональда Трампа была конкурентным преимуществом, то другим республиканцам повезло меньше. Так, например, член Палаты представителей от Миссисипи Майкл Гест, который был одним из 35 республиканцев, проголосовавших за создание комиссии по событиям 6 января, неожиданно обнаружил, что всерьез борется за номинацию и выходит, вопреки прогнозам экспертов, во второй тур. Еще один республиканец в Палате представителей, проголосовавший за комиссию,- представитель Южной Дакоты Дасти Джонсон. Хотя он и выиграл праймериз, его результат оказался гораздо ниже, чем ожидали эксперты.



The Washington Post пишет: сложно говорить, что именно "фактор 6 января" сыграл с конгрессменами злую шутку, но этот вопрос обязательно будет одним из центральных для обеих партий как на дальнейших первичных выборах, так и в ходе собственно ноябрьского голосования по кандидатурам в Конгресс. Впрочем, пока избирателей больше интересуют рост преступности, число бездомных на улицах, а также экономическая ситуация в стране.



Екатерина Мур, Вашингтон

9.06.2022