Мода после карантина: в Алматы прошла Kazakstan Fashion Week

12:19 10.06.2022

Максим Скопин



Корреспондент Orda.kz побывал на мероприятии и узнал, каковы постпандемийные, постянварские тренды, и влияют ли антироссийские санкции на работу дизайнеров и визажистов.



Первое, без опостылевших всем масок и перчаток мероприятие прошло в самом сердце Алматы - Дворце Республики. На 30-м юбилейном KFW представили 8 коллекций отечественных дизайнеров, а также гостей из Узбекистана и Таджикистана. Среди приглашенных гостей можно было увидеть многих казахстанских знаменитостей - Баян Алагузову, Лилию Рах, Жамилю Серкебаеву и других.



Бросилось в глаза, что национальный стиль в одежде стал устоявшимся трендом. Чапаны, тюбетейки, платки, казахские украшения - это уже не вещи из бабушкиного сундука, а наряды для выхода в свет и сочетания с ковбойскими сапогами, например.



В первый день свои коллекции представили известные казахстанские дизайнеры. Аида Кауменова уже 16 лет успешно управляет собственным модным домом. Она поделилась собственным видением моды, после пандемии, январских событий и войны между Россией и Украиной.



"Люди устали на самом деле от карантина, и устали от тренда, когда все такое расхлябанное, комфортное, худи, штанишки, футболки. Сейчас появился классный новый тренд, когда люди соскучились по общению, по гламуру, по красивым туфелькам, красивым аксессуарам. Столько людей сейчас имеют возможность встречаться без масок, общаться. Наши январские события и события в России они, конечно, что-то в нас поменяли. Люди хотят жить полной жизнью каждый день!", - отметила Аида.



Ткани Аида заказывает в Турции, но разработанные собственноручно, и с принтами, разработанными самостоятельно. Из-за политических неурядиц проблем с материалами для коллекции не было. Все контакты с партнерами модельер поддерживает как и раньше. Если во время карантина дизайнеры смогли перестроиться и шить больше удобной одежды для дома, мастерам макияжа пришлось куда сложней. Из-за запрета на массовые мероприятия, в том числе тоев, надобность в их услугах практически отпала. Если не выходишь из дома, зачем "краситься"? Некоторым пришлось переквалифицироваться на оказание других beauty-услуг. Визажист Алина Голубева стала делать маникюр и брови - на этом, она говорит, "женщины не экономили".



Мастер макияжа Марина Рузахунова стояла у истоков Kazakstan Fashion Week, и много лет является ее официальным стилистом. Марина рассказывает, что во время локдауна большая часть визажистов не справилась с ударом по рынку и ушла в другие специальности, и сейчас она пытается взрастить новых мейк-аперов.



"На сегодняшний день нехватка профессиональных кадров очень чувствуется, особенно - подиумных. Мы недавно работали на проекте, то есть, у нас была фотосессия и как выяснилось, обычные макияжи так себе рисуют. Школы нету хорошей, рука не поставлена, это большая проблема. Когда люди поменяли работу, значит она приносит им какой-то доход. Возвращаться в обратно в профессию - значит закупать всю косметику, а это - немалые деньги", - говорит Марина.



В этом сезоне представлено гораздо больше мужских коллекций. Дизайнеры говорят, что просто улавливают потребности рынка: мужчины стали следить за внешним видом и хотят выделяться из толпы. Большая часть вещей - из струящихся тканей, не обтягивающих фигуру.



На KFW прошли показы и молодых дизайнеров. Адиля Ботабаева появилась в мире казахстанского fahion четыре года назад. Она успела завоевать несколько международных и казахстанских премий, работала в Малайзии и успешно сотрудничала с Adidas. Когда началась пандемия, Адиля вернулась в Казахстан из Милана, где училась в магистратуре. Дома решила не только сидеть на карантине, но и успела основать свой бренд - YANG LAIN.



У дизайнера собственная философия, по которой она старается делать одежду с минимальным ущербом для окружающей среды - то есть, использовать максимум ткани из натуральных материалов. Оказывается, при кройке в отходы уходит до половины погонных метров. Кроме того, Адиля создает одежду-трансформер - когда одна вещь может преобразоваться в несколько разных по дизайну и функциональности предметов одежды и аксессуаров.



Одну из коллекций, представленных на KFW, Адиле помогли воплотить в жизнь спонсоры из Forte Bank. Создавать коллекцию, опираясь только на свои финансовые силы, в нынешних условиях очень непросто.



"В Казахстане нет производства тканей, к сожалению, а так я бы покупала их здесь. Считаю, что казахстанским дизайнерам работать было бы намного проще, если бы здесь было развито производство материалов. Я начала создавать коллекцию в конце февраля, и все стало намного сложнее, учитывая проблемы с логистикой. Но нет минусов без плюсов. Мне кажется, что люди стали обращать больше внимания на казахстанских производителей. Раньше как-то наш потребитель был нацелен на зарубежных производителей, обращали внимание много и на масс-маркет. Сейчас люди стали больше ценить свое и больше интересоваться казахстанской модой. С пандемией это тоже, отчасти, связано. Люди сидели дома и стали больше интересоваться происходящим в своей стране", - отметила дизайнер.



Коллекцию Адили Ботабаевой, которую поддержал ForteBank, можно будет приобрести на сайте, а также в разделе ForteShop мобильного приложения банка.



"Мы любим поддерживать креативную индустрию, считаем, что у нее огромные перспективы, а самое главное – нашим дизайнерам есть, что сказать и показать миру. Нам понравилась концепция Адили Ботабаевой – осознанность в потреблении, это то, чего нашему обществу очень не хватает. Может быть, странно это слышать от представителя банка, но мы стоим на том, что люди должны потреблять умеренно и ответственно использовать ресурсы. Сегодня, я думаю, каждый понимает, что бережный подход к ресурсам дает лучшее качество жизни и делает мир вокруг нас устойчивым. Спасибо Адиле за то, что поднимает этот важный вопрос в мире моды, она очень крутая, мыслит масштабно, нам нужно побольше таких людей в самых разных сферах", - отметил Антон Ким, директор по маркетингу ForteBank.



Сейчас у казахстанских производителей одежды появилась возможность заявить о себе, считает Ермек Рахметов, исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий, с которым пообщалась Orda.kz. Стране необходимо развивать производство тканей и всей линейки гардероба для себя и для соседних стран.



"Если сейчас принимаются меры по ликвидации контрабандных каналов, то это обязательно обернется тем, что повысятся цены на товары народного потребления, которые через эти каналы завозились. В этой связи важно развитие нашего местного производства. Не важно, какого, пусть хотя бы текстильного, нежели поддержка импортной составляющей. У нас изначально есть кластерные регионы. В Шымкенте, например, есть чулочно-носочный завод, который по корейской технологии производит. Но мы не делаем ни рубашек, ни футболок, вернее делаем, но из импортной ткани", - говорит Рахметов.



Кажется, что пока мы не построим фабрики по производству обычных трусов, у высокой моды Казахстана будут трудности. Со вкусом у нас все в порядке, дело за "малым" - начать производить.