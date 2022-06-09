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Bloomberg: США хотели сплотить весь мир против России. Вот что получилось
12:21 10.06.2022

Bloomberg
США

Запад должен преодолеть всемирный раскол из-за Украины

Западу необходимо прикладывать больше усилий, чтобы настроить развивающийся мир против России, пишет Bloomberg. Глобальный Юг не осуждает и не критикует операцию Москвы на Украине. Такая терпимость - серьезная недоработка США и их друзей.

Богатый мир дружно противостоит российской спецоперации. А вот мир развивающийся - не очень. США и их союзники должны задаться вопросом почему.

Один из моментов украинского конфликта заслуживает самого пристального внимания: неспособность США и их союзников из богатых стран построить прочные партнерские отношения с развивающимся миром. Целый ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии отмежевались от союзнической критики российских боевых действий. Этим они играют на руку не только Москве, но и другим режимам с экспансионистскими амбициями. Приведшая к этому халатность была серьезной ошибкой, а ее исправление должно стать первоочередной задачей.

Когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций голосовала за осуждение "российского вторжения", воздержались целых 35 стран - причем не только Китай и другие диктатуры вроде Кубы и Никарагуа, но и Индия, Южная Африка и Сенегал. Другие, в том числе Эфиопия и Марокко, вообще не голосовали. Сочетание российских оружейных поставок, китайских инвестиций и пренебрежения со стороны США внушило многих из них мысль, что союз с Америкой бесперспективен.

Причем похоже, что это всемирная тенденция. Саммит Америк, проходящий на этой неделе в Лос-Анджелесе, во многом подавался как попытка реабилитироваться за отказ Дональда Трампа посетить его в 2018 году. Но вместо этого он привел к новым трениям: лидеры региона сопротивляются стремлению США приглашать страны по своему усмотрению. Репутация Джо Байдена и его администрации оставляет желать лучшего, и к тому же Америка не справляется даже с элементарными кадровыми решениями и никак не назначит послов. Отчасти виновата в этом обструкция в Сенате, но и сам Белый дом не скрывает, что у него иные приоритеты.

В мае оглушительное фиаско потерпел саммит США-АСЕАН в Вашингтоне: стороны договорились лишь выделить 150 миллионов долларов на новые инициативы для Юго-Восточной Азии. Сейчас администрация Байдена обсуждает План процветания Индо-Тихоокеанского региона, однако эта инициатива беззуба и едва ли впечатлит потенциальных партнеров Америки. Прошлогоднее обещание устроить саммит с лидерами африканских стран в противовес проводимому раз в три года Форуму китайско-африканского сотрудничества тоже закончилось ничем.

Для сравнения, с 2009 по 2019 год государственно-частные банки Китая только Латинской Америке и Карибскому бассейну предоставили кредитов на сумму свыше 130 миллиардов долларов. Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека.

Чтобы заручиться поддержкой развивающихся стран как против России, так и в других вопросах, западным правительствам следует для начала не спешить с выговорами и нотациями. Людей, которые еще помнят их беспринципные вмешательства, апелляции к либеральным ценностям не трогают. Кроме того, многие считают конфликт на Украине опосредованной войной между Москвой и Вашингтоном, которая их национальных интересов не затрагивает. Суть в том, чтобы подать конфликт не как наказание России и ее авторитарного лидера, а как помощь Украине в борьбе за самоопределение. Надо подчеркнуть, что конфликт этот затеяла могущественная держава, презрев суверенные границы, - такую угрозу поймут все.

И еще один момент. Затяжная война чревата высокими ценами на продукты питания, энергию и удобрения, а значит, бедные страны без "подушки", чтобы смягчить удар, пострадают особо. Союзникам есть смысл остановиться на этом подробнее, а для пущей убедительности сочетать предостережения с уместной и щедрой поддержкой наиболее нуждающихся. Забегая вперед, достижению дипломатических целей и долгосрочному процветанию послужат дальнейшие усилия по борьбе с глубокими экономическими уязвимостями - например, поддержка африканского сельского хозяйства и логистики.

Ресурсы отнюдь не безграничны, но средства на тесное сотрудничество с развивающимся миром точно не будут потрачены впустую. Будь то отлучение государств от российского оружия, укрепление продовольственной безопасности беднейших стран мира или содействие усилиям по борьбе с изменением климата, выгоды будут огромными. Попросту обескураживающая терпимость Глобального Юга к злодеяниям Путина - это провал США и их друзей. Который срочно надо исправлять.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654852860


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