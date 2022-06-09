Le Figaro: Сырьевой и энергетический кризис будет продолжаться еще долго

12:23 10.06.2022

Le Figaro

Франция



События на Украине усугубляют сырьевой и энергетический кризис



Конфликт на Украине серьезно повлиял на мировую экономическую активность, пишет Le Figaro. Один из кризисов - логистический: нарушены традиционные цепочки поставок, которые не восстановятся в ближайшее время. Но есть проблемы и посерьезнее.



Армель Боимес



После резкого роста цен, начавшегося в момент восстановления экономики после коронавируса, российская спецоперация привела к катастрофе. Цены на газ, нефть, металлы и зерновые взлетают вверх. И этому не видно конца.



После исторического скачка на 397% в 2021 году спотовые цены на природный газ в Европе до сих пор не снизились. Мировые рынки пшеницы, черного золота, меди и стали все еще в замешательстве.



Мы далеки от "возвращения к нормальной жизни", на которое могли надеяться несколько месяцев назад, говорится в докладе CyclOpe. После 2021 года, уже отмеченного крупным энергетическим, сельскохозяйственным и логистическим кризисом, конфликт на Украине сильно повлиял на мировую экономическую активность и рынки сырья. Вплоть до того, что эксперты CyclOpe отказываются от прогнозов изменения цены на сырьевые товары. "Эти попытки становятся бесполезными", - признает Филипп Шальмен, профессор экономической истории и автор доклада.



В 2021 году, после серьезного глобального кризиса в области здравоохранения, когда во многих странах наметилось активное возрождение экономики, произошел "почти повсеместный скачок" мировых цен. Индекс CyclOpe ежегодно растет в среднем на 49%. И это, не считая природного газа, электричества, морских перевозок, удобрений и стали, продуктов и услуг, средний рост которых часто превышает 100%.



Кризис, который не закончится скоро



Похоже, что ни один из кризисов, вызвавших потрясения на товарных рынках в прошлом году, не закончится в ближайшее время. Неопределенность, вызванная событиями на Украине, слишком высока.



Логистический кризис, пожалуй, наименее драматичный на сегодняшний день, не закончится в скором время. В 2021 году тарифы на контейнерные перевозки, особенно из Азии в Европу и Северную Америку, выросли в четыре раза. Восстановление западного спроса вызвало заторы в китайских и североамериканских портах, привело к нехватке судов и перегрузило всю цепочку поставок, от водителей грузовиков до докеров. Сегодня нероссийские поставки углеводородов вызывают другие транспортные проблемы, в то время как жесткие меры, принимаемые в Китае в рамках "нулевого COVID", приводят к нестабильности высоко глобализованных производственно-сбытовых цепочек.



Напряженная обстановка ожидается в отношении некоторых сельскохозяйственных продуктов, в частности, подсолнечного масла и зерновых. В прошлом году кризис был "в кои-то веки не климатическим". Он произошел из-за Китая, который стал крупнейшим в мире импортером зерновых. В этом году операция, которую Москва проводит против Киева, препятствует экспорту украинской пшеницы и подсолнечного масла. Хуже того, конфликт может привести к угрозе очередной сельскохозяйственной производственной кампании.



Дисбаланс энергетического рынка



Еще одна очень серьезная и долговременная проблема: дисбаланс энергетического рынка. Это затронуло газ, нефть и уголь в рамках "нетипичного" кризиса. В прошлом именно рынок нефти вызывал крупные энергетические кризисы", а в 2021 году газ стал решающим фактором. Цены на газ выросли в среднем в четыре раза, будь то в Европе или Азии,. И "часть роста" цен на нефть в 2021 году связана с этим скачком, вызванным климатическими, экономическими и геополитическими факторами. Производство гидроэлектроэнергии в Китае пострадало от засухи, а ветроэнергетика в Северной Европе - от отсутствия ветра. В документе отмечается, что восстановление экономики после пандемии увеличило потребность в переходной энергии, которой стал природный газ. Кризис далек от разрешения, особенно для Европы, которая в условиях санкций собирается отказаться от российской нефти (около четверти ее импорта) и может сделать то же самое и с газом (45% импорта ЕС).



"Конфликт начался недавно, и невозможно сейчас предвидеть, каким будет энергетический мир после его завершения". Но "энергетические последствия будут продолжительными, отчасти необратимыми и не ограничатся Атлантикой и Уралом", прогнозируют авторы доклада. По их словам, с уверенностью можно сказать, что стоимость ископаемого топлива, транспортируемого в Европу, будет выше, поскольку европейцам придется закупать топливо в других странах, на более дальних расстояниях и через более сложные логистические цепочки из-за поставок сжиженного природного газа. В краткосрочной перспективе для обеспечения безопасности, несомненно, придется расширять использование угля, который тоже подорожает. К тому же это негативно скажется на окружающей среде.



Есть и хорошая новость. С более высокой ценой на углеродные продукты и повышением риска поставок, "решения по декарбонизации станут более конкурентоспособными", считают эксперты CyclOpe.