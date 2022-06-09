В школы Кыргызстана вводят предмет "История развития религий". Нужен он детям?

12:26 10.06.2022

Айгуль КУВАТОВА



В школах Кыргызстана со следующего учебного года начнут преподавать историю развития религий. Президент вчера подписал соответствующий указ.



Изучать его будут ученики 7-9-х классов общеобразовательных организаций страны независимо от типов и форм собственности.



В пресс-службе Садыра Жапарова объяснили, что "одним из приоритетных направлений государственной политики в религиозной сфере в том числе является повышение уровня религиоведческого образования и просвещения". "Для этого государство должно внедрить в систему школьного образования изучение соответствующего предмета по религиоведению, разработать курсы повышения квалификации и переподготовки для учителей и сотрудников профильных государственных органов, институтов гражданского общества и других заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.



Изучение истории развития религии в общеобразовательных организациях республики должно включать следующие моменты:



- преподавание должно основываться на современных научно-методологических подходах;

- предоставление знаний о мировых и традиционных для нашей страны религиях должно помочь ученикам в понимании мира, его культуры и духовной стороны жизни человека;

- знание основ традиционных религий играет важную роль в формировании, поддержке и сохранении национальной идентичности, профилактике идеологии экстремизма и нетерпимости.



Религиоведческое образование в общеобразовательных организациях республики должно стать составной частью гуманитарного образования, дать подрастающему поколению и молодежи объективные научные знания о религии, ее истории и роли в жизни человечества, его культуре, духовно-нравственной сфере.



Как отмечается, Конституция гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания, запрещает установление какой-либо религии в качестве государственной или обязательной, обеспечивает отделение религии и всех культов от государства, вводит запрет на вмешательство религиозных объединений и служителей культов в деятельность государственных органов.



Кабмину поручили доработать программу, провести экспертизу и издать новые учебники, уделить внимание подготовке преподавателей с предоставлением бюджетных мест в вузах и другие меры.



Преподавать историю религий будут люди, не имеющие отношение к религиозным сектам и течениям, с высшим теологическим образованием и соответствующим сертификатом о прохождении повышения квалификации или переподготовки в области педагогики, психологии и методики преподавания. Учителей будут проверять сотрудники ГКНБ и Министерства внутренних дел.