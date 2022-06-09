На чьей стороне Казахстан в гибридной войне Запада против России? - А.Савельев

12:29 10.06.2022

Александр Савельев



На чьей стороне Казахстан в гибридной войне Запада против России?



Новый президент Казахстана, фактически назначенный преемник Елбасы Нурсултана Назарбаева, после своего вполне формального избрания на должность оказался в непростой политической и аппаратной ситуации.



ВКазахстане прошел референдум по внесению изменений в Конституцию республики. Ожидаемо, гора родила мышь. Вопросы, вынесенные на референдум, затрагивали процедурные вопросы, а вводимые по его итогам изменения носят декларативно-популистский характер. Под громким пропагандистским лозунгом "Нового Казахстана", как это преподносится в проправительственных СМИ, и косметическими поправками в Конституцию президент республики Касым Токаев в действительности хотел получить (и получил) формализованный вотум народного доверия. Поправки в Конституцию носят настолько незначительный и вторичный характер, что их незачем даже перечислять.



Новый президент Казахстана, фактически назначенный преемник Елбасы Нурсултана Назарбаева, после своего вполне формального избрания на должность оказался в непростой политической и аппаратной ситуации. Бывший Предсовмина и Первый секретарь ЦК компартии Казахстанской ССР, а потом и многолетний президент независимого Казахстана усугубил клановую систему, и без того веками существовавшую на этой территории. Культ личности Назарбаева достиг эпических масштабов: его имя было закреплено в конституции, столица республики была переименована в Нур-Султан. После отставки Назарбаев сохранил за собой ряд ключевых политических позиций, включая контроль над Советом безопасности и правящей партией "Нур-Отан", его родственники и члены его клана продолжали контролировать экономику республики.



Елбасы Назарбаев создал коррумпированное феодальное государство, основанное на этническом национализме и клановости в социально-экономической и политической сферах. Возраст и нарастающие социально-экономические последствия такого правления привели его к необходимости передать формальную власть и, главное, ответственность за собственный архаический курс своему преемнику. Скорее всего, Назарбаев и члены его клана рассчитывали, что Касым Токаев удовлетворится видимостью власти, долей в экономических ресурсах и станет частью созданной в Казахстане феодальной системы, сатрапом назарбаевского клана в онтологическом значении этого понятия, наместником, с переносом на него ответственности за результаты предыдущего правления.



Такая роль не могла удовлетворить нового президента; накопленные в многочисленные каденции Назарбаева социально-экономические проблемы вылились в народные волнения. В январе 2022 года только Россия под флагом ОДКБ удержала Казахстан от гражданской войны с перспективой распада государственности. Остро встал вопрос легитимности власти: для нового президента это было важно не только для освобождения от груза культа личности Назарбаева и ослабления позиций его клана, но и для того, чтобы нивелировать роль России в разрешении кризиса, уменьшить ее влияние.



Касым Токаев инициировал референдум не для того, чтобы поменять феодальную сущность казахстанской государственности, а чтобы публично зафиксировать свою победу в традиционной межклановой борьбе.



Для России итоги прошедшего референдума означают лишь несколько большую предсказуемость политики Казахстана. Члены клана Назарбаева будут и дальше, более или менее жестко, в зависимости от их покладистости, отстраняться от политического и экономического влияния в республике. Заявление Елбасы о том, что якобы именно он посоветовал преемнику сместить его с должности главы Совбеза, представляется вполне лицемерным - при желании он мог сам проявить инициативу и подать в отставку с этого ключевого поста. Национализм и русофобия в республике будут только усиливаться. К уже традиционным факторам становления государственности постсоветских республик Центральной Азии на "антиимпериалистической", то есть антироссийской основе и русофобии добавляется страх перед все более жесткой позицией России в защите русского населения и собственных национальных интересов.



Российская помощь в сохранении государственности Казахстана в январе 2022 года и особенно специальная военная операция на Украине была воспринята значительной частью элит Казахстана и других республик Центральной Азии как угроза собственной власти, основанной, как и на Украине, на догмате необходимости отрыва от Москвы. Западные санкции против РФ, лицемерные призывы Вашингтона и его союзников к изоляции России в обмен на расширение сотрудничества находят широкий отклик на зараженной русофобией территории.



Множатся экономические разногласия: недавний спор по железнодорожным перевозкам, ограничения в российско-китайском транзите через Казахстан, наконец, решение о создании собственного бренда нефти, все равно смешиваемого с российским URALS в трубопроводах, - все это говорит об усилении центробежных тенденций в российско-казахстанских отношениях и в экономической сфере. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), основоположником которого считается Назарбаев, постепенно вырождается в бюрократический аппарат для получения постсоветскими республиками односторонних экономических преференций от Москвы, дорогу с односторонним движением.



Проправительственные СМИ Казахстана заполнены сообщениями о прибывающих туда "по политическим мотивам" российских гражданах, осуждающих СВО на Украине. Осуждение действий России и самой России при формальном нейтралитете властей носит повсеместный характер.



В свое время Россия пропустила удар, посчитала незначимой книгу Леонида Кучмы "Украина не Россия"; в Москве продолжали видеть второго президента бывшей советской республики пророссийским политиком. Точно так же у нас не заметили или предпочли не заметить, как основанная Назарбаевым в 1995 году "Ассамблея народов Казахстана", имеющая статус консультативно-совещательного органа при президенте, была в 2007 году им же переименована в "Ассамблею народа Казахстана", получив при этом конституционный статус и квоту в парламенте. Этот откровенный шаг в создании мононациональной государственной парадигмы на традиционно многонациональной территории не был адекватно оценен в России.



Дрейф Казахстана от России в ближайшее время неизбежно продолжится, как и его дальнейшее втягивание в так называемый "тюркский мир" и другие недружественные России формальные и неформальные структуры. Для недопущения украинского сценария необходимо предпринять не только политико-дипломатические и экономические, информационно-аналитические усилия, но и организационные меры. Российско-казахстанская сухопутная граница является одной из самых протяженных в мире, она фактически открыта. Контрабанда, в том числе наркосодержащих веществ, широкие возможности беспрепятственного пересечения границы представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности России.



Казахстан не может и не будет воевать с Россией. Но дальнейший антироссийский дрейф республики может привести к транзиту через ее территорию боевиков Талибана (организация, запрещенная в РФ) и созданию там военных объектов НАТО. Экспансионизм Талибана (организация, запрещенная в РФ) носит объективный характер, единственной альтернативой внешней агрессии для этой террористической организации является внутренняя война, междоусобица, которой уже многому наученные и опытные лидеры постараются избежать. Военные базы США, специализирующиеся на создании одного из наиболее опасных видов оружия массового поражения - биологического, на территории Казахстана уже существуют. Несмотря на то что на последнем саммите ОДКБ президент России уделил особое внимание опасностям создания военно-биологических лабораторий Пентагона, особенно на постсоветском пространстве, эти вопросы не получили отражения в итоговом заявлении.



Еще в конце 2020 года президент В. В. Путин заявил:



"Давайте на сегодняшней встрече, на совещании постоянных членов Совета безопасности, обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ. Это одно из важнейших, если не самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке".



Нынешняя ситуация, в том числе в Казахстане, показывает не только справедливость этих слов, но и продолжающуюся инерцию, пассивность вплоть до прямого компрадорства части российского чиновного и научно-аналитического сословия даже в условиях развязанной Западом против России гибридной войны.