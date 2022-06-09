Обвиненный в измене в пользу Казахстана кыргызский политолог Казакпаев умер в тюремной больнице

15:01 10.06.2022

10 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Смерть политолога Марата Казакпаева. Главу ГКНБ требуют снять с должности



Представители объединенного демократического движения прокомментировали гибель политолога Марата Казакпаева.



Они считают, что к обвиняемым и осужденным систематически применяются пытки и бесчеловечное отношение, к которым приравнивается неоказание своевременной медицинской помощи. Марат Казакпаев стал жертвой именно такого обращения.



"Просим омбудсмена, Наццентр по предупреждению пыток, правозащитников и международные организации обратить особое внимание на нарушения прав заключенных, своевременную и эффективную медпомощь, многочисленные факты незаконного заключения под стражу и его необоснованного продления.



Требуем от президента принять меры по привлечению к ответственности руководства ГКНБ и Генпрокуратуры, вплоть до снятия с должности Камчыбека Ташиева, а также тщательно и объективно расследовать факты возбуждения уголовного дела, следственной волокиты и неоказания своевременной медицинской помощи Марату Казакпаеву", - говорится в сообщении.



Политолог Марат Казакпаев, госпитализированный в больницу, скончался сегодня, 10 июня. Он находился в коме.



В апреле 2021 года ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Позже стало известно, что одним из задержанных является политолог Марат Казакпаев, второй - экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. О периоде преступления и на какую страну работали задержанные, не сообщается.



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10 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Смерть политолога Марата Казакпаева. Главу ГКНБ требуют снять с должности



Представители объединенного демократического движения прокомментировали гибель политолога Марата Казакпаева.



Они считают, что к обвиняемым и осужденным систематически применяются пытки и бесчеловечное отношение, к которым приравнивается неоказание своевременной медицинской помощи. Марат Казакпаев стал жертвой именно такого обращения.



"Просим омбудсмена, Наццентр по предупреждению пыток, правозащитников и международные организации обратить особое внимание на нарушения прав заключенных, своевременную и эффективную медпомощь, многочисленные факты незаконного заключения под стражу и его необоснованного продления.



Требуем от президента принять меры по привлечению к ответственности руководства ГКНБ и Генпрокуратуры, вплоть до снятия с должности Камчыбека Ташиева, а также тщательно и объективно расследовать факты возбуждения уголовного дела, следственной волокиты и неоказания своевременной медицинской помощи Марату Казакпаеву", - говорится в сообщении.



Политолог Марат Казакпаев, госпитализированный в больницу, скончался сегодня, 10 июня. Он находился в коме.



В апреле 2021 года ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Позже стало известно, что одним из задержанных является политолог Марат Казакпаев, второй - экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. О периоде преступления и на какую страну работали задержанные, не сообщается.