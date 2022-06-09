Очередная авария на заводе "АрселорМиттал Темиртау" (экс-КарМЕТ) - 4 трупа

15:31 10.06.2022

Четыре человека погибли из-за обрушения печи на заводе "АрселорМиттал Темиртау"



Четверо рабочих погибли, еще один был доставлен в больницу в результате обрушения свода печи в №9 кузнечно-прессового цеха ТОО "Курылысмет", дочернее предприятие АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), передает Zakon.kz.

Пациент находится в сознании, гемодинамика стабильная, на лобной части глубокая рана. В данный момент проводится диагностика, осматривается совместно с завполитравмы, нейрохирургом, хирургами, реаниматологом, – рассказали в пресс-службе УОЗ Карагандинской области.

Отмечается, что пострадавший доставлен по красной линии в палату интенсивной терапии.



Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на "АрселорМиттал Темиртау". Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека, один в больнице. На месте работают специалисты ДЧС, промышленной безопасности, а также находится руководство комбината и другие ответственные лица. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек

Ранее стало известно, что под завалами оказались пять огнеупорщиков цеха АМТ.



Отметим, что в начале апреля на шахте предприятия в результате несчастного случая погиб рабочий.



Елена Беляева