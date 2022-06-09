Уволен 1-й замглавы Нацбанка Таджикистана Нуралиев (муж Озоды Рахмон)

15:34 10.06.2022

В Таджикистане уволен первый замглавы Нацбанка Джамолиддин Нуралиев



Президент снял Джамолиддина Нуралиева с руководящей должности в Национальном банке, на которой тот проработал последние семь лет

ДУШАНБЕ, 10 июн - Sputnik. В Таджикистане указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона снят с поста первый заместитель главы Нацбанка республики Джамолиддин Нуралиев, сообщает пресс-служба главы государства.

В указе от 10 июня отмечается, что Нуралиев уволен в связи с переходом на другую работу. О новом назначении пока ничего не известно.

Напомним, что экс-замглавы проработал в этой должности 7 лет с мая 2015 года.

До этого Нуралиев занимал пост заместителя министра финансов с 2007 по 2010 год и первого заместителя министра финансов с 2010 по 2015 год.

В разные годы он работал в различных международных финансовых организациях, в том числе во Всемирном банке, Международном валютном фонде.

С 2013 по 2015 гг. входил в состав наблюдательного совета ОАО "Агроинвестбанк" в качестве члена наблюдательного совета банка, а в августе 2014-го назначен председателем совета.

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Джамолиддин Нуралиев является зятем Рахмона, мужем главы аппарата президента Озоды Рахмон. Имеет почетное звание "Отличник финансов", награжден орденом "Шараф" 2-й степени.