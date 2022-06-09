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    Туркменистан   | 
Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов встретились в Москве
16:01 10.06.2022

Новый президент Туркмении прибыл в Россию. Это его первый зарубежный визит после прихода к власти

10 июня в Россию с официальным визитом прибыл новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Это его первая зарубежная поездка после избрания главой государства в марте нынешнего года.

Как уточняет пресс-служба Кремля, в Москву Бердымухамедов прибыл по приглашению российского президента Владимира Путина.

В настоящее время проводятся переговоры между Путиным и Бердымухамедовым.

В начале встречи российский президент сообщил о росте товарооборота между двумя странами.

"Хотел бы отметить, что за пандемийный год, к сожалению, товарооборот у нас несколько сократился – на десять с небольшим процентов. Зато сегодня, несмотря на все внешние сложности, за первый квартал [2022 года] увеличение – больше 40 процентов, и это очень серьезное движение вперед", - сказал Путин.

ТАСС уточняет, что в первом квартале текущего года товарооборот России и Туркмении вырос на 45,1% - до $171,1 млн, экспорт увеличился на 49,3% - до $124 млн, импорт - на 35%, до $47,1 млн.

В 2021 году товарооборот двух стран составил $865,1 млн, объем экспорта - $725,4 млн, импорта - $139,7 млн.

Россия отправляет в Туркменистан машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукцию химической промышленности, металлы и изделия из них. Импортирует из этой центральноазиатской страны текстиль и обувь, продовольственные товары, продукцию химической промышленности и каучук.

"В ходе переговоров между главами государств планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы. Состоится подписание Декларации об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном", - говорится в сообщении Кремля.

Как заявил 9 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин также намерен рассказать туркменскому коллеге о ходе специальной военной операции российских войск на территории Украины.

Напомним, что 11 февраля действующий на тот момент президент Туркмении, отец Сердара Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил о намерении уступить власть молодым и современным руководителям. Он подчеркнул, что двумя годами ранее достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь принял это "непростое решение".

Внеочередные выборы главы туркменского государства прошли 12 марта, Бердымухамедов-младший набрал 72,97% голосов. Инаугурация состоялась спустя неделю.

18 мая президент России заочно наградил Бердымухамедова-младшего орденом Дружбы "за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном".

***

Президент России встретился в Москве с новым лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Путин отметил стратегический характер отношений двух стран и обратил внимание на рост товарооборота на 40% в первом квартале текущего года. Главы государств подпишут документ о развитии отношений.

Также на встрече Бердымухамедов пригласил российского коллегу с официальным визитом в Туркменистан. Путин принял это предложение.

Источник - fergana.media
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