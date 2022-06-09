Подумав, охоту на сайгаков в Казахстане решили не разрешать. И это - правильно

16:10 10.06.2022

Охоту на сайгаков в Казахстане разрешать не будут



Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии отозвал проект приказа о сборе дериватов сайгака, сообщает Zakon.kz.



В Комитете отмечают, что благодаря принятым мерам по организации государственной охраны животного мира отмечается ежегодный рост численности сайгаков в среднем на 40%.



Со 152 тыс. особей в 2017 году до 1,3 млн особей в 2022 году при их оптимальной численности в республике 560-770 тыс. особей.



По данным ведомства, особого внимания заслуживает Западно-Казахстанская область, где численность сайгаков, по учетным данным, составила 801 тыс. особей, что привело к усилению конкуренции сайгаков с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои.



Кроме того, есть риск повторения эпидемии пастереллеза 2015 года, когда было утилизировано свыше 150 тыс. особей павших сайгаков (80% от всей популяции). В настоящее время в целях управления численностью сайгаков разрабатывается научное биологическое обоснование, по итогам которого будет принято решение по этому вопросу.

Комитет лесного хозяйства и животного мира



В свою очередь Комитет лесного хозяйства и животного мира на портале открытых данных НПА разместил проект приказа в части сбора деривата сайгака, который направлен на сбор дериватов павших естественной смертью сайгаков.



Комитет отозвал данный проект приказа с открытых НПА для доработки.



Ранее ученый-зоолог Константин Плахов рассказал о регулировании численности сайгаков и о возможных последствиях для Казахстана после разрешения отстрела животных.



Он считает, что отстрел может стать стимулятором всплеска браконьерства, чего и опасаются специалисты.



Анастасия Московчук