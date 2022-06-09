Токаев о возврате средств из-за рубежа: Люди ждут от нас реальных результатов

16:13 10.06.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым навести порядок в экономике и выстроить понятные и честные правила игры. По его словам, в экономической сфере накопилось очень много системных проблем и перекосов, сообщает Zakon.kz.



Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в Новом Казахстане главным принципом развития экономики должно стать справедливое распределение доходов и рост уровня жизни граждан.



Буквально на днях моим указом учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Ее деятельность будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. Работа комиссии всегда будет в фокусе повышенного общественного внимания. Люди ждут от нас реальных результатов, а не пустых обещаний.

Касым-Жомарт Токаев



По его мнению, важны сплоченность и безукоризненное следование законности и ответственности.



Все действия должны полностью соответствовать всем правовым нормам и основываться на строгом и неукоснительном следовании закону. Прокуратура как надзорный орган обязана обеспечить безупречное юридическое качество всех применяемых процедур. В данном вопросе у нас нет права на ошибки и некомпетентные шаги.

Касым-Жомарт Токаев



Анастасия Стативкина