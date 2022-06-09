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COVID-19. Куда из Кыргызстана пропал коронавирус и ждать ли нам оспы обезьян
07:21 11.06.2022

11 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Больше месяца в Кыргызстане не регистрируются новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Говорит ли это о том, что страна победила болезнь или она просто не выявляется, а очередная вспышка неизбежна? Вопросы журналист 24.kg адресовал руководителю Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридину Нурматову.

- Вы правильно отметили, что нет регистрации. Но это не означает, что коронавирус у нас не циркулирует. Например, недавно в Китае была вспышка. Если кто-то обратил внимание, то у 70-80 процентов с положительными ПЦР-анализами никаких симптомов не было. Там просто обследовали всех.

Коронавирусы существовали миллионы лет и столько же еще будут. Но они постоянно мутируют. Вирус приспосабливается к организму человека, новой среде обитания и не хочет, чтобы хозяин тяжело болел, умирал. Поэтому сегодня у большинства заболевание проходит легко.

Зуридин Нурматов
Вспомните, в начале пандемии смертность от COVID-19 была в среднем в мире 12 процентов, а сегодня этот показатель - около 0,2 процента. Вначале тех, кто болел, как в Кыргызстане, так и в мире, госпитализировали. Сегодня в больницы кладут менее 0,4 процента заболевших. О чем это говорит?

В то же время коронавирус приобрел способность очень быстро передаваться от человека к человеку. Когда омикрон начал распространяться, то болело очень много людей по всему миру, пик по сравнению с предыдущими штаммами был выше.

- Вы сказали, что нельзя исключать того, что коронавирус в Кыргызстане циркулирует. Но то, что он не регистрируется, не мешает вам строить прогнозы на дальнейшую ситуацию с ним?

- Мы постоянно проводим различные исследования. Например, в декабре-январе среди тех, кто лежал в стационарах с вирусными инфекциями, - где-то 20 процентов были с коронавирусом. Для сравнения я проводил исследование в 2013 году. Тогда в этиологической структуре ОРВИ 5 процентов приходилось на долю коронавирусных инфекций.

Мы проводили пять серо-эпидемиологических исследований по изучению популяционного иммунитета к COVID-19.

По данным последнего исследования, у нас 92,3 процента населения имеют антитела к этому вирусу.

Зуридин Нурматов
Остается 7,7 процента населения без антител. Поэтому мы пока не отменяем вакцинацию, все желающие могут получить прививку. Неохваченными остались люди пенсионного возраста, дети, те, кто часто болеет. А они как раз находятся в группе риска.

- Антитела же через какое-то время исчезают...

- Человеческий организм еще недостаточно изучен. Иммунная система изучает все, что попадает в организм, запоминает, и потом вырабатывает антитела. Когда в организм снова попадает вирус, то антитела убивают его, не дают ему размножаться, развиться болезни.

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Но надо понимать, что у организма есть процесс саморегуляции, он сам уменьшает уровень антител, если не сталкивается с вирусом. Постепенно их количество снижается до такого уровня, когда тест-системы в лабораториях не могут их улавливать. Но в организме все равно остается иммунологическая память. Когда в организм снова попадает вирус, то в течение часа-двух начинается массовая выработка антител. Человек может даже и не знать, что заболел, ни чихнет ни разу.

- Так говорят же, что надо вакцинироваться как раз для появления этих антител. А если они в любом случае проявятся, то зачем делать прививку или ревакцинироваться?

Смысл в чем. Если просто сказать, то таким образом мы "тренируем иммунную систему". Если вирус попадет в организм не однажды, то иммунная система лучше его запоминает и начинает быстрее в будущем вырабатывать антитела.

Зуридин Нурматов
- Значит, человек может или вообще не заболеть в будущем, или перенести все в легкой форме. Поэтому вакцинация делается, чтобы защитить организм от заболевания.

- Ранее говорили, что рост заболеваемости в Кыргызстане возможен в июне-июле. Есть ли для этого предпосылки?

- Большой угрозы не будет. Я уже говорил, что 92,3 процента населения имеют антитела. Значит, остается около 7 процентов - примерно 500-600 тысяч людей. Надо понимать, что заразиться и заболеть - это разные вещи. Болеет только определенная часть заразившихся, при этом большинство из них - в легкой форме. Но, скорее всего, большого скачка не будет.

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- Планируете повторить свое исследование на коллективный иммунитет?

- Да, предварительно, в октябре. Будем определять сохраняются или нет у человека антитела, есть ли резкое их повышение и так далее.

Наше первое исследование показало, что если антитела были, то на низком уровне, а последнее - на высоком. Это связано, в частности, с вакцинацией, а также с тем, что люди заражались, но не болели.

- Сейчас коронавирус немного отступил, но ВОЗ заявила о регистрации оспы обезьян. До нас она может дойти? Вы уже занимаетесь изучением вопроса?

- Исключать возможность ее появления нельзя. Но она передается не воздушно-капельным путем, как коронавирус, а при тесном контакте. Поэтому эпидемии или пандемии не прогнозируют. Кроме того, до 1980-х во многих странах прививали от обычной оспы, эта вакцина, по предварительным данным, защищает от нового заболевания.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654921260


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